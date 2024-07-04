https://ria.ru/20240704/bayden-1957402575.html
Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента - РИА Новости, 04.07.2024
Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Американская газета Washington Post представила, как могла бы выглядеть 4 июля в День независимости США речь президента страны Джо Байдена о решении выйти из... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:13
2024-07-04T15:13
2024-07-04T15:13
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская газета Washington Post представила, как могла бы выглядеть 4 июля в День независимости США речь президента страны Джо Байдена о решении выйти из предвыборной гонки, издание предположило, что Байден мог бы заявить, что Соединенным Штатам нужен более энергичный лидер, и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве замены. "Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", - мог бы сказать Байден, как считает Washington Post. Издание полагает, что нынешний американский президент мог бы сравнить текущие события с моментом, с которым столкнулся первый президент США Джордж Вашингтон перед окончанием своего второго срока. "Страх нестабильности и неизвестности относительно того, кто будет следующим, были аргументами против преждевременного ухода. Джон Адамс был агрессивным. Томас Джефферсон был радикальным. Но Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации... большая часть меня хочет оставаться в битве. Но на данный момент нации нужно то, чего я не могу дать: лидер с энергией вести активную кампанию и затем работать на благо Америки в любой час", - фантазирует издание о предполагаемой речи Байдена.В речи Байден также мог бы заявить, что высокопоставленные члены демократической партии и комитет партии договорились придерживаться упорядоченного процесса по выбору следующего кандидата, а Камала Харрис "любезно и отважно" согласилась принимать участие. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html
https://ria.ru/20240703/vybory-1957220321.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, джо байден, камала харрис, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Washington Post представила речь Байдена о выходе из предвыборной гонки
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская газета Washington Post представила, как могла бы выглядеть 4 июля в День независимости США речь президента страны Джо Байдена о решении выйти из предвыборной гонки, издание предположило, что Байден мог бы заявить, что Соединенным Штатам нужен более энергичный лидер, и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве замены.
"Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", - мог бы сказать Байден, как считает Washington Post.
Издание полагает, что нынешний американский президент мог бы сравнить текущие события с моментом, с которым столкнулся первый президент США Джордж Вашингтон
перед окончанием своего второго срока.
«
"Страх нестабильности и неизвестности относительно того, кто будет следующим, были аргументами против преждевременного ухода. Джон Адамс был агрессивным. Томас Джефферсон был радикальным. Но Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации... большая часть меня хочет оставаться в битве. Но на данный момент нации нужно то, чего я не могу дать: лидер с энергией вести активную кампанию и затем работать на благо Америки в любой час", - фантазирует издание о предполагаемой речи Байдена.
В речи Байден также мог бы заявить, что высокопоставленные члены демократической партии и комитет партии договорились придерживаться упорядоченного процесса по выбору следующего кандидата, а Камала Харрис "любезно и отважно" согласилась принимать участие.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.