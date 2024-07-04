Рейтинг@Mail.ru
Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 04.07.2024 (обновлено: 13:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/bayden-1957346116.html
Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы
Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы - РИА Новости, 04.07.2024
Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы
Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил, что основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:59
2024-07-04T13:01
в мире
сша
джо байден
барак обама
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119933_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_0e34dd58c95692df94ddf81acb84da30.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил, что основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру президента США Джо Байдена в президентской гонке, а то, как это сделать. По его словам, за закрытыми дверями среди демократов царит "полномасштабная паника". "Люди передают друг другу юридические записки. PDF-файлы летают туда-сюда по WhatsApp". Он отмечает, что члены Демократической партии таким образом пытаются понять, "какие есть варианты". "Как можно заменить Байдена? Как убедить его сделать это так, чтобы он почувствовал, что его уважают?... Он может не дойти до финиша... Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли", - заявил Ван Джонс в эфире телеканала CNN. Он добавил, что обсуждается вопрос о том, кем должна стать вице-президент США Камала Харрис в случае замены Байдена. Джонс подчеркнул, что публичные заявления демократов отличаются от кулуарных. "Разговоры в эфире и разговоры вне эфира - совершенно разные вещи", - отметил он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957331736.html
https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html
https://ria.ru/20240704/zamena-1957278113.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119933_323:0:2975:1989_1920x0_80_0_0_e02455f01ae7b59954fa2bf2a8a570f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы

Экс-советник Обамы Ван Джонс: демократы обсуждают, как заменить Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил, что основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру президента США Джо Байдена в президентской гонке, а то, как это сделать.
По его словам, за закрытыми дверями среди демократов царит "полномасштабная паника". "Люди передают друг другу юридические записки. PDF-файлы летают туда-сюда по WhatsApp". Он отмечает, что члены Демократической партии таким образом пытаются понять, "какие есть варианты".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
СМИ: семья Байдена призывает уволить его советников после неудачных дебатов
12:23
"Как можно заменить Байдена? Как убедить его сделать это так, чтобы он почувствовал, что его уважают?... Он может не дойти до финиша... Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли", - заявил Ван Джонс в эфире телеканала CNN.
Он добавил, что обсуждается вопрос о том, кем должна стать вице-президент США Камала Харрис в случае замены Байдена.
Джонс подчеркнул, что публичные заявления демократов отличаются от кулуарных. "Разговоры в эфире и разговоры вне эфира - совершенно разные вещи", - отметил он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
СМИ: Байден разрывается между решением участвовать в выборах или отказаться
10:12
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
СМИ назвали главного кандидата на замену Байдена
09:59
 
В миреСШАДжо БайденБарак ОбамаПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала