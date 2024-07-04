https://ria.ru/20240704/bayden-1957346116.html

Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы

Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы - РИА Новости, 04.07.2024

Демократы обсуждают способ замены Байдена, заявил экс-советник Обамы

Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил, что основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:59

2024-07-04T12:59

2024-07-04T13:01

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джо байден

барак обама

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил, что основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру президента США Джо Байдена в президентской гонке, а то, как это сделать. По его словам, за закрытыми дверями среди демократов царит "полномасштабная паника". "Люди передают друг другу юридические записки. PDF-файлы летают туда-сюда по WhatsApp". Он отмечает, что члены Демократической партии таким образом пытаются понять, "какие есть варианты". "Как можно заменить Байдена? Как убедить его сделать это так, чтобы он почувствовал, что его уважают?... Он может не дойти до финиша... Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли", - заявил Ван Джонс в эфире телеканала CNN. Он добавил, что обсуждается вопрос о том, кем должна стать вице-президент США Камала Харрис в случае замены Байдена. Джонс подчеркнул, что публичные заявления демократов отличаются от кулуарных. "Разговоры в эфире и разговоры вне эфира - совершенно разные вещи", - отметил он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240704/bayden-1957331736.html

https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html

https://ria.ru/20240704/zamena-1957278113.html

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в мире, сша, джо байден, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024