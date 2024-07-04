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В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 04.07.2024
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19:55 04.07.2024 (обновлено: 20:20 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/avtobus-1957497632.html
В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами
В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 04.07.2024
В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус с пятью пассажирами опрокинулся в Нижегородской области, за помощью к врачам никто не обращался, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:55
2024-07-04T20:20
происшествия
нижегородская область
кстовский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Автобус с пятью пассажирами опрокинулся в Нижегородской области, за помощью к врачам никто не обращался, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в четверг около 18.45 на виадуке около Зелёного города в Кстовском районе. "По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус совершил опрокидывание. Предварительно, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами

МВД РФ: в Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами

© Фото : соцсетиМесто ДТП, где автобус с пятью пассажирами опрокинулся около Зелёного города в Кстовском районе Нижегородской области. 4 июля 2024
Место ДТП, где автобус с пятью пассажирами опрокинулся около Зелёного города в Кстовском районе Нижегородской области. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : соцсети
Место ДТП, где автобус с пятью пассажирами опрокинулся около Зелёного города в Кстовском районе Нижегородской области. 4 июля 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Автобус с пятью пассажирами опрокинулся в Нижегородской области, за помощью к врачам никто не обращался, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в четверг около 18.45 на виадуке около Зелёного города в Кстовском районе.
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"По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус совершил опрокидывание. Предварительно, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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ПроисшествияНижегородская областьКстовский районГИБДД МВД РФ
 
 
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