https://ria.ru/20240704/avtobus-1957497632.html

В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами

В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 04.07.2024

В Нижегородской области опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус с пятью пассажирами опрокинулся в Нижегородской области, за помощью к врачам никто не обращался, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:55

2024-07-04T19:55

2024-07-04T20:20

происшествия

нижегородская область

кстовский район

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Автобус с пятью пассажирами опрокинулся в Нижегородской области, за помощью к врачам никто не обращался, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в четверг около 18.45 на виадуке около Зелёного города в Кстовском районе. "По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус совершил опрокидывание. Предварительно, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

нижегородская область

кстовский район

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происшествия, нижегородская область, кстовский район, гибдд мвд рф