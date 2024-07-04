В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса
В Кузбассе возбудили уголовное дело после опрокидывания рейсового автобуса
© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтактеМесто ДТП, где рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся в Топкинском районе Кузбасса. 4 июля 2024
Место ДТП, где рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся в Топкинском районе Кузбасса. 4 июля 2024
КЕМЕРОВО, 4 июл -РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
По данным полиции, утром на трассе в Топкинском районе Кемеровской области съехал с дороги и опрокинулся на бок автобус рейсом "Юрга -Кемерово", в котором находились 30 пассажиров. Пострадала 15-летняя девочка и водитель. Они доставлены в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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"По данному факту в следственном отделе по городу Топки регионального управления СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает ведомство.
Следствию предстоит допросить очевидцев, пассажиров, должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке людей.
Как уточняет прокуратура области, в автобусе находилось 38 пассажиров. Прокуратурой города Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом.