https://ria.ru/20240704/avtobus-1957269732.html

В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса

В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса - РИА Новости, 04.07.2024

В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:24

2024-07-04T09:24

2024-07-04T10:09

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957273360_0:212:669:588_1920x0_80_0_0_7ea04a023c1c51dbbe1befa0cfa3fb9a.jpg

КЕМЕРОВО, 4 июл -РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. По данным полиции, утром на трассе в Топкинском районе Кемеровской области съехал с дороги и опрокинулся на бок автобус рейсом "Юрга -Кемерово", в котором находились 30 пассажиров. Пострадала 15-летняя девочка и водитель. Они доставлены в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "По данному факту в следственном отделе по городу Топки регионального управления СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает ведомство. Следствию предстоит допросить очевидцев, пассажиров, должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке людей. Как уточняет прокуратура области, в автобусе находилось 38 пассажиров. Прокуратурой города Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)