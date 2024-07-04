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В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса - РИА Новости, 04.07.2024
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09:24 04.07.2024 (обновлено: 10:09 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/avtobus-1957269732.html
В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса
В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса - РИА Новости, 04.07.2024
В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса
Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:24
2024-07-04T10:09
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 4 июл -РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. По данным полиции, утром на трассе в Топкинском районе Кемеровской области съехал с дороги и опрокинулся на бок автобус рейсом "Юрга -Кемерово", в котором находились 30 пассажиров. Пострадала 15-летняя девочка и водитель. Они доставлены в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "По данному факту в следственном отделе по городу Топки регионального управления СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает ведомство. Следствию предстоит допросить очевидцев, пассажиров, должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке людей. Как уточняет прокуратура области, в автобусе находилось 38 пассажиров. Прокуратурой города Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
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россия
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело после опрокидывания автобуса

В Кузбассе возбудили уголовное дело после опрокидывания рейсового автобуса

© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтактеМесто ДТП, где рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся в Топкинском районе Кузбасса. 4 июля 2024
Место ДТП, где рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся в Топкинском районе Кузбасса. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтакте
Место ДТП, где рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся в Топкинском районе Кузбасса. 4 июля 2024
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КЕМЕРОВО, 4 июл -РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
По данным полиции, утром на трассе в Топкинском районе Кемеровской области съехал с дороги и опрокинулся на бок автобус рейсом "Юрга -Кемерово", в котором находились 30 пассажиров. Пострадала 15-летняя девочка и водитель. Они доставлены в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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"По данному факту в следственном отделе по городу Топки регионального управления СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает ведомство.
Следствию предстоит допросить очевидцев, пассажиров, должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке людей.
Как уточняет прокуратура области, в автобусе находилось 38 пассажиров. Прокуратурой города Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом.
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