https://ria.ru/20240704/ator-1957426556.html

В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам

В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам - РИА Новости, 04.07.2024

В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам

Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:09

2024-07-04T16:09

2024-07-04T16:09

туризм

италия

испания

франция

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские туристы пожаловались на задержку в выдаче шенгенских виз в разгар сезона. Как пишет издание, на сайте визового центра Италии появилось сообщение, что документы туристов не успевают рассматривать за 45 дней. В объявлении в качестве причины указаны "обстоятельства организационного и технического характера", отмечает газета. "Ни одна из шенгенских стран, за исключением Италии, не меняла сроков рассмотрения документов на визы. По утверждению туроператоров, Испания, Франция, Греция - основные шенгенские направления - оформляют визы строго в соответствии с объявленными сроками", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что оформление шенгенской визы сейчас занимает в среднем около 3-4 недель.

https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html

https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html

италия

испания

франция

россия

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италия, испания, франция, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, общество, в мире, туризм