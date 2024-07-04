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В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам - РИА Новости, 04.07.2024
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Туризм
 
16:09 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ator-1957426556.html
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам - РИА Новости, 04.07.2024
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам
Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:09
2024-07-04T16:09
туризм
италия
испания
франция
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские туристы пожаловались на задержку в выдаче шенгенских виз в разгар сезона. Как пишет издание, на сайте визового центра Италии появилось сообщение, что документы туристов не успевают рассматривать за 45 дней. В объявлении в качестве причины указаны "обстоятельства организационного и технического характера", отмечает газета. "Ни одна из шенгенских стран, за исключением Италии, не меняла сроков рассмотрения документов на визы. По утверждению туроператоров, Испания, Франция, Греция - основные шенгенские направления - оформляют визы строго в соответствии с объявленными сроками", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что оформление шенгенской визы сейчас занимает в среднем около 3-4 недель.
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италия, испания, франция, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, общество, в мире, туризм
Туризм, Италия, Испания, Франция, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Общество, В мире, Туризм
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам

АТОР: все страны Европы, кроме Италии, не меняли сроки выдачи шенгена россиянам

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские туристы пожаловались на задержку в выдаче шенгенских виз в разгар сезона. Как пишет издание, на сайте визового центра Италии появилось сообщение, что документы туристов не успевают рассматривать за 45 дней. В объявлении в качестве причины указаны "обстоятельства организационного и технического характера", отмечает газета.
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"Ни одна из шенгенских стран, за исключением Италии, не меняла сроков рассмотрения документов на визы. По утверждению туроператоров, Испания, Франция, Греция - основные шенгенские направления - оформляют визы строго в соответствии с объявленными сроками", - сказала Ломидзе.
Она уточнила, что оформление шенгенской визы сейчас занимает в среднем около 3-4 недель.
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ТуризмИталияИспанияФранцияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияОбществоВ миреТуризм
 
 
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