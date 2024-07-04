https://ria.ru/20240704/ator-1957426556.html
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам - РИА Новости, 04.07.2024
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам
Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:09
2024-07-04T16:09
2024-07-04T16:09
туризм
италия
испания
франция
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Европейские страны, за исключением Италии, не меняли сроки выдачи шенгенских виз россиянам - в среднем ее оформление занимает 3-4 недели, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские туристы пожаловались на задержку в выдаче шенгенских виз в разгар сезона. Как пишет издание, на сайте визового центра Италии появилось сообщение, что документы туристов не успевают рассматривать за 45 дней. В объявлении в качестве причины указаны "обстоятельства организационного и технического характера", отмечает газета. "Ни одна из шенгенских стран, за исключением Италии, не меняла сроков рассмотрения документов на визы. По утверждению туроператоров, Испания, Франция, Греция - основные шенгенские направления - оформляют визы строго в соответствии с объявленными сроками", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что оформление шенгенской визы сейчас занимает в среднем около 3-4 недель.
https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html
https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html
италия
испания
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, испания, франция, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, общество, в мире, туризм
Туризм, Италия, Испания, Франция, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Общество, В мире, Туризм
В АТОР рассказали, какие страны поменяли сроки выдачи шенгена россиянам
АТОР: все страны Европы, кроме Италии, не меняли сроки выдачи шенгена россиянам