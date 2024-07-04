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В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента
В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента - РИА Новости, 04.07.2024
В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента
Вооруженный человек был задержан неподалеку от места, куда должен был приехать президент Аргентины Хавьер Милей, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:47
2024-07-04T18:47
2024-07-04T19:14
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аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл — РИА Новости. Вооруженный человек был задержан неподалеку от места, куда должен был приехать президент Аргентины Хавьер Милей, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на министра безопасности провинции Сан-Хуан Густаво Санчеса. "Задержан вооруженный человек в провинции Сан-Хуан, там, где должен присутствовать Хавьер Милей", - отметило СМИ. Подозрительного человека задержали за несколько минут до прибытия президента. У него был заряженный пистолет. Он сначала представился как сотрудник сил безопасности. При нем не оказалось документов на оружие. В четверг Милей в провинции Сан-Хуан представил план по повышению грамотности населения Аргентины.
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в мире, сан-хуан (аргентина), аргентина, хавьер милей
В мире, Сан-Хуан (Аргентина), Аргентина, Хавьер Милей
В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента
В Аргентине задержали вооруженного человека недалеко от места прибытия Милея