https://ria.ru/20240704/argentina-1957484697.html

В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента

В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента - РИА Новости, 04.07.2024

В Аргентине задержали вооруженного человека возле места прибытия президента

Вооруженный человек был задержан неподалеку от места, куда должен был приехать президент Аргентины Хавьер Милей, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:47

2024-07-04T18:47

2024-07-04T19:14

в мире

сан-хуан (аргентина)

аргентина

хавьер милей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957488995_0:81:949:615_1920x0_80_0_0_32ec4104d43f523743b3efe30b6bab68.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл — РИА Новости. Вооруженный человек был задержан неподалеку от места, куда должен был приехать президент Аргентины Хавьер Милей, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на министра безопасности провинции Сан-Хуан Густаво Санчеса. "Задержан вооруженный человек в провинции Сан-Хуан, там, где должен присутствовать Хавьер Милей", - отметило СМИ. Подозрительного человека задержали за несколько минут до прибытия президента. У него был заряженный пистолет. Он сначала представился как сотрудник сил безопасности. При нем не оказалось документов на оружие. В четверг Милей в провинции Сан-Хуан представил план по повышению грамотности населения Аргентины.

https://ria.ru/20231211/muzhchina-1915196659.html

сан-хуан (аргентина)

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-хуан (аргентина), аргентина, хавьер милей