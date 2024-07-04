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В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта - РИА Новости, 04.07.2024
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20:15 04.07.2024 (обновлено: 22:07 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/arest-1957502430.html
В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта
В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта - РИА Новости, 04.07.2024
В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта
В Дагестане трех задержанных за подготовку теракта арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:15
2024-07-04T22:07
происшествия
махачкала
россия
сергокалинский район
магомед магомедов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. В Дагестане трех задержанных за подготовку теракта арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева."Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова. &lt;…&gt; Суд &lt;...&gt; избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства. По данным ВС Дагестана, трое мужчин, 1980, 1990 и 1995 годов рождения, присоединились к организованной группе для совершения взрыва, поджога и других действий, угрожающих жизни населения, а также причинения имущественного ущерба для дестабилизации деятельности органов власти в республике и стране в целом.Уточняется, что преступники хранили оружие в местах своего проживания в селе Сергокала Сергокалинского района и Махачкале. Кроме того, они изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали применить при совершении теракта.
https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html
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махачкала
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происшествия, махачкала, россия, сергокалинский район, магомед магомедов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергокалинский район, Магомед Магомедов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта

Суд в Дагестане арестовал на 2 месяца 3 задержанных за подготовку теракта

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. В Дагестане трех задержанных за подготовку теракта арестовали на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
"Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова. <…> Суд <...> избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.
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По данным ВС Дагестана, трое мужчин, 1980, 1990 и 1995 годов рождения, присоединились к организованной группе для совершения взрыва, поджога и других действий, угрожающих жизни населения, а также причинения имущественного ущерба для дестабилизации деятельности органов власти в республике и стране в целом.
Уточняется, что преступники хранили оружие в местах своего проживания в селе Сергокала Сергокалинского района и Махачкале. Кроме того, они изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали применить при совершении теракта.
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