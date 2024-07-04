https://ria.ru/20240704/arest-1957488057.html

Военный суд арестовал комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

Военный суд арестовал комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2024

Военный суд арестовал комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

Военный суд арестовал до 19 августа командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады гвардии полковника Артёма Городилова по делу РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:04

2024-07-04T19:04

2024-07-04T19:07

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Военный суд арестовал до 19 августа командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады гвардии полковника Артёма Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья.Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Фабула дела не раскрывается.Городилову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.Как писала газета "Коммерсант", Городилов был задержан в Рязани и доставлен в Москву, он имеет статус гвардии полковника и командует 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригадой.Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.Городилов находится в санкционных списках США и других стран.

https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html

https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html

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воздушно-десантные войска россии, происшествия, москва, рязань, россия