https://ria.ru/20240704/arest-1957437149.html

Жителя Архангельской области арестовали за нападение на падчерицу

Жителя Архангельской области арестовали за нападение на падчерицу - РИА Новости, 04.07.2024

Жителя Архангельской области арестовали за нападение на падчерицу

Суд Новодвинска Архангельской области постановил заключить под стражу 22-летнего жителя города, который рассердился на 2-летнюю падчерицу и с силой бросил ее об РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:36

происшествия

новодвинск

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МУРМАНСК, 4 июл – РИА Новости. Суд Новодвинска Архангельской области постановил заключить под стражу 22-летнего жителя города, который рассердился на 2-летнюю падчерицу и с силой бросил ее об угол стены, в результате чего ребенок получил тяжелую травму. По версии следствия, обвиняемый вечером 24 мая рассердился на двухлетнюю падчерицу, которая, по его мнению, плохо себя вела. Мужчина схватил девочку на руки, сильно встряхнул и бросил ее об угол стены. Травмы, которые получил ребенок, оцениваются как тяжелые. Дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего). "Учитывая те обстоятельства, что новодвинец ранее судим, освободился из исправительного центра в январе 2024 года, в настоящее время обвиняется в тяжком деянии против жизни и здоровья двухлетнего ребенка, с которым совместно проживал… суд усмотрел основания для избрания в отношении обвиняемого… меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Как установили в суде, мужчина нигде не работает, отрицательно его характеризуют даже близкие родственники, а отец потерпевшей опасается за находящуюся в лечебном учреждении дочь.

https://ria.ru/20240704/prigovor-1957341740.html

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происшествия, новодвинск, архангельская область, россия