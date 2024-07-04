https://ria.ru/20240704/alyaska-1957378948.html

Аляска подала в суд на США из-за отмены договоров, заключенных при Трампе

Аляска подала в суд на США из-за отмены договоров, заключенных при Трампе - РИА Новости, 04.07.2024

Аляска подала в суд на США из-за отмены договоров, заключенных при Трампе

Штат Аляска подает иск в суд, требуя компенсацию из-за упущенных доходов в связи с тем, что федеральные власти в прошлом году отменили договоры на аренду... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:13

2024-07-04T14:13

2024-07-04T14:13

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дональд трамп

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Штат Аляска подает иск в суд, требуя компенсацию из-за упущенных доходов в связи с тем, что федеральные власти в прошлом году отменили договоры на аренду нефтяных и газовых участков, заключённые ещё при администрации прежнего президента страны Дональда Трампа, следует из текста иска штата в суд США. "В этом деле рассматривается вопрос о компенсации, причитающейся штату Аляска в связи с решением США аннулировать договоры аренды нефтяных и газовых участков, по которым штат мог бы получить сотни миллионов или даже миллиарды долларов в виде роялти и других доходов", - говорится в документе. Согласно документу иска, договоры аренды были выданы в соответствии с законодательством, принятым конгрессом, чтобы начать разработку минеральных ресурсов, которые находятся в прибрежной зоне заповедника. "Добыча нефти и газа в рамках этих договоров внесла бы большой вклад в энергетическую независимость страны и принесла бы значительные экономические выгоды штату Аляска и его народу", - говорится в документе. В частности, Аляска по закону имеет право на роялти в размере 8,335% от доходов, полученных от добычи нефти и газа по этим договорам аренды, что могло принести миллиарды долларов и пошло бы на развитие "образования, здравоохранения и благополучия жителей Аляски". В сентябре министерство внутренних дел США (занимается управлением природных ресурсов) сообщило об отмене оставшихся семи договоров аренды в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (ANWR), ссылаясь на то, что в 2021 году продажа договоров предыдущей администрацией была осуществлена с серьезными нарушениями. Министерство поясняло, что 6 января 2021 года администрация Дональда Трампа выдала 10-летние договоры аренды на девять участков в этой местности. Позднее, 21 января, уже занявший пост президента Джо Байден подписал указ о пересмотре министерством этих договоров, с тех пор два договора были аннулированы.

https://ria.ru/20240122/alyaska-1922852801.html

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аляска, сша, дональд трамп, джо байден