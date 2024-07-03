https://ria.ru/20240703/zhara-1957010431.html
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары - РИА Новости, 03.07.2024
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них - в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:28
2024-07-03T07:28
2024-07-03T07:28
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них - в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них 8 – зафиксированы в региональных центрах", - рассказал синоптик. Он напомнил, что температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, во вторник в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. Прошлый рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке. "Сегодня "язык" тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html
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общество, россия, дальний восток, москва, евгений тишковец
Общество, Россия, Дальний Восток, Москва, Евгений Тишковец
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары
Тишковец: в России за сутки зафиксировали 39 температурных рекордов жары