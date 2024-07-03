Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zhara-1957010431.html
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары - РИА Новости, 03.07.2024
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них - в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:28
2024-07-03T07:28
общество
россия
дальний восток
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955780149_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fde7a4254e549fe6c7d31bb6b3b9998.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них - в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них 8 – зафиксированы в региональных центрах", - рассказал синоптик. Он напомнил, что температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, во вторник в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. Прошлый рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке. "Сегодня "язык" тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html
https://ria.ru/20240703/zhara-1957000621.html
россия
дальний восток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955780149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d3227d5f40fc21f24c54beb7ca058bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дальний восток, москва, евгений тишковец
Общество, Россия, Дальний Восток, Москва, Евгений Тишковец
В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары

Тишковец: в России за сутки зафиксировали 39 температурных рекордов жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары, 8 из них - в региональных центрах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них 8 – зафиксированы в региональных центрах", - рассказал синоптик.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары
Вчера, 01:05
Он напомнил, что температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, во вторник в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. Прошлый рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке.
"Сегодня "язык" тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды", - уточнил Тишковец.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду
Вчера, 03:20
 
ОбществоРоссияДальний ВостокМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала