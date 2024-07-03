https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ
ВСУ убивают мирное население для того, чтобы рассердить русских, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:28
2024-07-03T21:28
2024-07-03T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
белгород
севастополь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВСУ убивают мирное население для того, чтобы рассердить русских, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Это просто направлено на то, чтобы разозлить русских. Такие действия не являются оправданными с военной точки зрения", — отметил он.По словам эксперта, удары ВСУ по гражданскому населению в центрах городов не имеет ничего общего с военными целями, несмотря на то, что Киев заявляет иначе. Действия украинских военных, считает Постол, направлены исключительно на то, чтобы "злобно убивать мирных жителей"."Это именно тот тип поведения, который называется преступным", — заключил он.В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили 19 боеприпасов и 14 беспилотников по 13 населенным пунктам Белгородского района, ранены два мирных жителя. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и восьми населенным пунктам было выпущено 50 боеприпасов и 14 БПЛА, которые ударили 42 взрывными устройствами. В результате атаки дрона в селе Безымено ранен мужчина. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено четыре боеприпаса и произведены атаки с помощью двух дронов.Ранее в результате преднамеренного террористического ракетного удара ВСУ по Севастополю 153 человека, в том числе 27 детей, получили ранения и травмы различной степени тяжести. Погибли четверо, из которых двое — дети.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html
https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html
сша
украина
россия
белгород
севастополь
киев
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, белгород, севастополь, вооруженные силы украины, киев, белгородская область, белгородский район, теодор постол, вячеслав гладков, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Белгород, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Киев, Белгородская область, Белгородский район, Теодор Постол, Вячеслав Гладков, Министерство обороны США
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ
Экс-советник Пентагона: ВСУ убивают мирных жителей, чтобы рассердить русских