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"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ
ВСУ убивают мирное население для того, чтобы рассердить русских, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:28
2024-07-03T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
белгород
севастополь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВСУ убивают мирное население для того, чтобы рассердить русских, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Это просто направлено на то, чтобы разозлить русских. Такие действия не являются оправданными с военной точки зрения", — отметил он.По словам эксперта, удары ВСУ по гражданскому населению в центрах городов не имеет ничего общего с военными целями, несмотря на то, что Киев заявляет иначе. Действия украинских военных, считает Постол, направлены исключительно на то, чтобы "злобно убивать мирных жителей"."Это именно тот тип поведения, который называется преступным", — заключил он.В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили 19 боеприпасов и 14 беспилотников по 13 населенным пунктам Белгородского района, ранены два мирных жителя. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и восьми населенным пунктам было выпущено 50 боеприпасов и 14 БПЛА, которые ударили 42 взрывными устройствами. В результате атаки дрона в селе Безымено ранен мужчина. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено четыре боеприпаса и произведены атаки с помощью двух дронов.Ранее в результате преднамеренного террористического ракетного удара ВСУ по Севастополю 153 человека, в том числе 27 детей, получили ранения и травмы различной степени тяжести. Погибли четверо, из которых двое — дети.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html
https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Белгород, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Киев, Белгородская область, Белгородский район, Теодор Постол, Вячеслав Гладков, Министерство обороны США
"Разозлить русских": на Западе раскрыли подлую тактику ВСУ

Экс-советник Пентагона: ВСУ убивают мирных жителей, чтобы рассердить русских

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВСУ убивают мирное население для того, чтобы рассердить русских, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Это просто направлено на то, чтобы разозлить русских. Такие действия не являются оправданными с военной точки зрения", — отметил он.
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По словам эксперта, удары ВСУ по гражданскому населению в центрах городов не имеет ничего общего с военными целями, несмотря на то, что Киев заявляет иначе. Действия украинских военных, считает Постол, направлены исключительно на то, чтобы "злобно убивать мирных жителей".
«
"Это именно тот тип поведения, который называется преступным", — заключил он.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили 19 боеприпасов и 14 беспилотников по 13 населенным пунктам Белгородского района, ранены два мирных жителя. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и восьми населенным пунктам было выпущено 50 боеприпасов и 14 БПЛА, которые ударили 42 взрывными устройствами. В результате атаки дрона в селе Безымено ранен мужчина. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено четыре боеприпаса и произведены атаки с помощью двух дронов.
Ранее в результате преднамеренного террористического ракетного удара ВСУ по Севастополю 153 человека, в том числе 27 детей, получили ранения и травмы различной степени тяжести. Погибли четверо, из которых двое — дети.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияБелгородСевастопольВооруженные силы УкраиныКиевБелгородская областьБелгородский районТеодор ПостолВячеслав ГладковМинистерство обороны США
 
 
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