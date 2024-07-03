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Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений - РИА Новости, 03.07.2024
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08:51 03.07.2024 (обновлено: 08:54 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/yaponiya-1957015450.html
Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений
Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений - РИА Новости, 03.07.2024
Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений
Япония внимательно следит за встречей лидеров России и Китая и за развитием российско-китайских отношений, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:51
2024-07-03T08:54
в мире
россия
китай
япония
владимир путин
есимаса хаяси
си цзиньпин
шос
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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Япония внимательно следит за встречей лидеров России и Китая и за развитием российско-китайских отношений, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Согласно сообщению российской стороны, на полях Шанхайской организации сотрудничества 3 июля состоится саммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Наша страна в целом с большим интересом внимательно следит за дальнейшим развитием российско-китайских отношений, включая и результаты этой встречи", - сказал Хаяси. Ранее сообщалось, что в среду президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства. Путин на полях саммита ШОС в Астане проведет двусторонние встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Также у Путина запланирована встреча с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
https://ria.ru/20230629/yaponiya-1881015207.html
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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в мире, россия, китай, япония, владимир путин, есимаса хаяси, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Китай, Япония, Владимир Путин, Есимаса Хаяси, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений

Хаяси: Япония будет внимательно следить за встречей Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Япония внимательно следит за встречей лидеров России и Китая и за развитием российско-китайских отношений, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Согласно сообщению российской стороны, на полях Шанхайской организации сотрудничества 3 июля состоится саммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Наша страна в целом с большим интересом внимательно следит за дальнейшим развитием российско-китайских отношений, включая и результаты этой встречи", - сказал Хаяси.
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В Китае рассказали, как Россия одним шагом застала врасплох Японию
29 июня 2023, 02:39
Ранее сообщалось, что в среду президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Путин на полях саммита ШОС в Астане проведет двусторонние встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Также у Путина запланирована встреча с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
В миреРоссияКитайЯпонияВладимир ПутинЕсимаса ХаясиСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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