https://ria.ru/20240703/yaponiya-1957015450.html

Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений

Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений - РИА Новости, 03.07.2024

Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений

Япония внимательно следит за встречей лидеров России и Китая и за развитием российско-китайских отношений, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:51

2024-07-03T08:51

2024-07-03T08:54

в мире

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китай

япония

владимир путин

есимаса хаяси

си цзиньпин

шос

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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Япония внимательно следит за встречей лидеров России и Китая и за развитием российско-китайских отношений, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Согласно сообщению российской стороны, на полях Шанхайской организации сотрудничества 3 июля состоится саммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Наша страна в целом с большим интересом внимательно следит за дальнейшим развитием российско-китайских отношений, включая и результаты этой встречи", - сказал Хаяси. Ранее сообщалось, что в среду президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства. Путин на полях саммита ШОС в Астане проведет двусторонние встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Также у Путина запланирована встреча с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

https://ria.ru/20230629/yaponiya-1881015207.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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