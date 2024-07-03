https://ria.ru/20240703/vzryvy-1957132372.html

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве

Мощные взрывы прогремели в среду в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:23

2024-07-03T15:23

2024-07-03T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

полтава

днепропетровская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в среду в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Полтава, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

полтава

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, полтава, днепропетровская область, украина