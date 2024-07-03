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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве
Мощные взрывы прогремели в среду в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:23
2024-07-03T15:23
2024-07-03T15:24
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в среду в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Полтава, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, полтава, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве
"Зеркало недели": в Полтаве прогремели мощные взрывы
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Мощные взрывы прогремели в среду в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"
.
"Полтава, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.