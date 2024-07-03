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В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 03.07.2024

В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Правительство предложило поправки ко второму чтению пакета налоговых законопроектов, среди которых — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:13

2024-07-03T10:13

2024-07-03T11:49

экономика

россия

андрей макаров

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство предложило поправки ко второму чтению пакета налоговых законопроектов, среди которых — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей, следует из сообщения Минфина в Telegram-канале. "Увеличение до 18 тысяч рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО", — говорится в публикации об изменениях в части налога на доходы физических лиц.Таким образом, исходя из базовой ставки подоходного налога в 13 процентов, получится вернуть 2340 рублей в год. Первоначально законопроект предлагал установить для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц. То есть налогоплательщик, получивший значок ГТО, мог бы отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму НДФЛ на 65 рублей ежемесячно либо на 780 рублей за весь год.Госдума 20 июня одобрила в первом чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, в том числе о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22 процентов. К второму чтению правительство подготовило поправки, в которых учло предложения парламента и бизнеса. Второе чтение запланировано на 4 июля, но комитет по бюджету и налогам предложил перенести на 9 июля рассмотрение трех законопроектов — о поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.

https://ria.ru/20240611/gto-1952219048.html

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экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)