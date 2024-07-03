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В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 03.07.2024
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10:13 03.07.2024 (обновлено: 11:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vychet-1957029975.html
В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО
В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 03.07.2024
В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО
Правительство предложило поправки ко второму чтению пакета налоговых законопроектов, среди которых — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:13
2024-07-03T11:49
экономика
россия
андрей макаров
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство предложило поправки ко второму чтению пакета налоговых законопроектов, среди которых — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей, следует из сообщения Минфина в Telegram-канале. "Увеличение до 18 тысяч рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО", — говорится в публикации об изменениях в части налога на доходы физических лиц.Таким образом, исходя из базовой ставки подоходного налога в 13 процентов, получится вернуть 2340 рублей в год. Первоначально законопроект предлагал установить для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц. То есть налогоплательщик, получивший значок ГТО, мог бы отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму НДФЛ на 65 рублей ежемесячно либо на 780 рублей за весь год.Госдума 20 июня одобрила в первом чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, в том числе о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22 процентов. К второму чтению правительство подготовило поправки, в которых учло предложения парламента и бизнеса. Второе чтение запланировано на 4 июля, но комитет по бюджету и налогам предложил перенести на 9 июля рассмотрение трех законопроектов — о поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Макаров, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России намерены увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Налоговые поправки ко II чтению увеличивают до 18 тыс рублей вычет за сдачу ГТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник сдачи ГТО
Участник сдачи ГТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник сдачи ГТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство предложило поправки ко второму чтению пакета налоговых законопроектов, среди которых — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей, следует из сообщения Минфина в Telegram-канале.
"Увеличение до 18 тысяч рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО", — говорится в публикации об изменениях в части налога на доходы физических лиц.
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Таким образом, исходя из базовой ставки подоходного налога в 13 процентов, получится вернуть 2340 рублей в год.
Первоначально законопроект предлагал установить для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц. То есть налогоплательщик, получивший значок ГТО, мог бы отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму НДФЛ на 65 рублей ежемесячно либо на 780 рублей за весь год.
Госдума 20 июня одобрила в первом чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, в том числе о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22 процентов. К второму чтению правительство подготовило поправки, в которых учло предложения парламента и бизнеса. Второе чтение запланировано на 4 июля, но комитет по бюджету и налогам предложил перенести на 9 июля рассмотрение трех законопроектов — о поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
Прогрессивная шкала налогообложения
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Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияАндрей МакаровГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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