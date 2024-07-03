Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ
WP: Трамп и его советники надеются, что Байден не выйдет из предвыборной гонки
© AP Photo / Gerald HerbertДжо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что нынешний президент страны Джо Байден не откажется от участия в выборах, рассчитывая, что он сможет его победить, даже учитывая обвинения в отношении Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
"Дональд Трамп и представители его кампании надеются, что президент Байден останется в гонке... полагая, что они смогут его победить даже с обвинениями против Трампа", - говорится в сообщении издания.
Однако отмечается, что в команде Трампа тем не менее начали готовиться к возможности разных вариантов в Демократической партии и опасаются, что другого демократа им может быть сложнее победить на выборах.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.