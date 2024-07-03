https://ria.ru/20240703/vybory-1957220321.html

Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ

Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что нынешний президент страны Джо Байден не откажется от участия в выборах, рассчитывая, что он сможет его... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:30

2024-07-03T20:30

2024-07-03T20:30

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что нынешний президент страны Джо Байден не откажется от участия в выборах, рассчитывая, что он сможет его победить, даже учитывая обвинения в отношении Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. "Дональд Трамп и представители его кампании надеются, что президент Байден останется в гонке... полагая, что они смогут его победить даже с обвинениями против Трампа", - говорится в сообщении издания. Однако отмечается, что в команде Трампа тем не менее начали готовиться к возможности разных вариантов в Демократической партии и опасаются, что другого демократа им может быть сложнее победить на выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240703/opros-1957180083.html

https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html

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в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена