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Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
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20:30 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vybory-1957220321.html
Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ
Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что нынешний президент страны Джо Байден не откажется от участия в выборах, рассчитывая, что он сможет его... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:30
2024-07-03T20:30
в мире
сша
атланта
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что нынешний президент страны Джо Байден не откажется от участия в выборах, рассчитывая, что он сможет его победить, даже учитывая обвинения в отношении Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. "Дональд Трамп и представители его кампании надеются, что президент Байден останется в гонке... полагая, что они смогут его победить даже с обвинениями против Трампа", - говорится в сообщении издания. Однако отмечается, что в команде Трампа тем не менее начали готовиться к возможности разных вариантов в Демократической партии и опасаются, что другого демократа им может быть сложнее победить на выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240703/opros-1957180083.html
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в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп надеется, что Байден не выйдет из предвыборной гонки, пишут СМИ

WP: Трамп и его советники надеются, что Байден не выйдет из предвыборной гонки

© AP Photo / Gerald HerbertДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что нынешний президент страны Джо Байден не откажется от участия в выборах, рассчитывая, что он сможет его победить, даже учитывая обвинения в отношении Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
"Дональд Трамп и представители его кампании надеются, что президент Байден останется в гонке... полагая, что они смогут его победить даже с обвинениями против Трампа", - говорится в сообщении издания.
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Однако отмечается, что в команде Трампа тем не менее начали готовиться к возможности разных вариантов в Демократической партии и опасаются, что другого демократа им может быть сложнее победить на выборах.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШААтлантаДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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