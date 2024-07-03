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"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 03.07.2024 (обновлено: 22:44 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vsu-1957209937.html
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление - РИА Новости, 03.07.2024
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление
Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:27
2024-07-03T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Нам будут говорить, что мы (ВСУ. — Прим. ред.) не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Но это будут закидывать перед тем, как нам сказать, что мы вас туда не посылали", — отметил он.Как заявил офицер, после провала Украины политикам нужно будет объяснять населению причины поражения. Для этого, по словам Лапина, они "назначат" виновными военных.&quot;Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли. Кто виноват, что война длилась не две-три недели. Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму&quot;, — сказал он.В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html
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в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление

Майор ВСУ Лапин: политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
"Нам будут говорить, что мы (ВСУ. — Прим. ред.) не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Но это будут закидывать перед тем, как нам сказать, что мы вас туда не посылали", — отметил он.
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Как заявил офицер, после провала Украины политикам нужно будет объяснять населению причины поражения. Для этого, по словам Лапина, они "назначат" виновными военных.
«

"Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли. Кто виноват, что война длилась не две-три недели. Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму", — сказал он.

В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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