https://ria.ru/20240703/vsu-1957209937.html
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление - РИА Новости, 03.07.2024
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление
Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:27
2024-07-03T19:27
2024-07-03T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Нам будут говорить, что мы (ВСУ. — Прим. ред.) не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Но это будут закидывать перед тем, как нам сказать, что мы вас туда не посылали", — отметил он.Как заявил офицер, после провала Украины политикам нужно будет объяснять населению причины поражения. Для этого, по словам Лапина, они "назначат" виновными военных."Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли. Кто виноват, что война длилась не две-три недели. Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму", — сказал он.В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html
https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d009e63a48800597a0cb95e9d9e0e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление
Майор ВСУ Лапин: политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины