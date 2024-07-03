https://ria.ru/20240703/vsu-1957209937.html

"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление

"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление - РИА Новости, 03.07.2024

"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление

Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:27

2024-07-03T19:27

2024-07-03T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Политики в Киеве обвинят военных в поражении Украины в конфликте, а потом и вовсе заявят, что не они их посылали на фронт, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Нам будут говорить, что мы (ВСУ. — Прим. ред.) не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Но это будут закидывать перед тем, как нам сказать, что мы вас туда не посылали", — отметил он.Как заявил офицер, после провала Украины политикам нужно будет объяснять населению причины поражения. Для этого, по словам Лапина, они "назначат" виновными военных."Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли. Кто виноват, что война длилась не две-три недели. Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму", — сказал он.В понедельник украинский депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в Госбюро расследований, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.

https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html

https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия