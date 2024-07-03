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Украинские военные раздавили сослуживца на гусеничном транспортере - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:48 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vsu-1957001652.html
Украинские военные раздавили сослуживца на гусеничном транспортере
Украинские военные раздавили сослуживца на гусеничном транспортере - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские военные раздавили сослуживца на гусеничном транспортере
Украинские военные во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере, рассказал РИА Новости командир штурмовой... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:48
2024-07-03T03:48
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ЛУГАНСК, 3 июл – РИА Новости. Украинские военные во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, сдавшийся в плен после этого ЧП. По словам пленного, такая ситуация сложилась в результате того, что штурмовики ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось его подразделение, а бойцы нацбата "Кракен", которые должны были его прикрывать, вышли из боя. Гриднев как командир группы запросил подкрепление, но бойцы ВС РФ поразили его на подходе с помощью беспилотников, после чего была вызвана эвакуационная машина. "Все так быстро произошло, после этого "мотолыга" (МТ-ЛБ, многоцелевой транспортер легкий бронированный - ред.) рванула, сначала задом, начала разворачиваться. Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его "мотолыгой" переехали. Еще один парень, которого должны были эвакуировать, тоже его несли с открытыми переломами, он за какой-то поручень зацепился (в эвакуационной машине - ред.), и его никто не затянул, "мотолыга" как рванула, что с ним дальше - я не знаю", - сказал военнопленный. Как сообщил Гриднев, по рации было передано, что в эвакуационном МТ-ЛБ находятся тяжелые "трехсотые" (раненые - ред.), а также много "двухсотых" (убитых - ред.). После этого он понял, что их никто не заберет, и группа решила сдаться.
https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html
https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956965906.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные раздавили сослуживца на гусеничном транспортере

Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл – РИА Новости. Украинские военные во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, сдавшийся в плен после этого ЧП.
По словам пленного, такая ситуация сложилась в результате того, что штурмовики ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось его подразделение, а бойцы нацбата "Кракен", которые должны были его прикрывать, вышли из боя. Гриднев как командир группы запросил подкрепление, но бойцы ВС РФ поразили его на подходе с помощью беспилотников, после чего была вызвана эвакуационная машина.
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"Все так быстро произошло, после этого "мотолыга" (МТ-ЛБ, многоцелевой транспортер легкий бронированный - ред.) рванула, сначала задом, начала разворачиваться. Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его "мотолыгой" переехали. Еще один парень, которого должны были эвакуировать, тоже его несли с открытыми переломами, он за какой-то поручень зацепился (в эвакуационной машине - ред.), и его никто не затянул, "мотолыга" как рванула, что с ним дальше - я не знаю", - сказал военнопленный.
Как сообщил Гриднев, по рации было передано, что в эвакуационном МТ-ЛБ находятся тяжелые "трехсотые" (раненые - ред.), а также много "двухсотых" (убитых - ред.). После этого он понял, что их никто не заберет, и группа решила сдаться.
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