https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957152413.html

Новак раскрыл, какие вопросы обсуждали Путин и Эрдоган на встрече в Астане

Новак раскрыл, какие вопросы обсуждали Путин и Эрдоган на встрече в Астане - РИА Новости, 03.07.2024

Новак раскрыл, какие вопросы обсуждали Путин и Эрдоган на встрече в Астане

Президенты России и Турции обсуждали на встрече в Астане вопросы платежей между странами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:18

2024-07-03T16:18

2024-07-03T18:22

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России и Турции обсуждали на встрече в Астане вопросы платежей между странами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров."Только что завершилась встреча с турецкими партнерами. Также президенты отмечали, что у нас развивается туристический поток между нашими странами. Говорили о системе платежей, взаиморасчетах между нашими банками, между нашими хозяйствующими субъектами, о поставке сельхозпродукции", - сказал Новак.Он отметил, что вопрос расчетов между Россией и Турцией в сегодняшних условиях "сложный, проблемный". "Этот вопрос безусловно затрагивался, и он решается. Наши партнеры эти вопросы, что касается открытия корреспондентских счетов, использования платежных систем - мы двигаемся. Есть желание, самое главное, обеспечить соответствующие расчеты", - сказал Новак.Вице-премьер добавил, что к сожалению, западные партнеры сегодня проводят довольно-таки серьезную работу и, не скрывая этого, давят на российских партнеров, чтобы ограничить возможности обеспечения платежей, расчетов."Тем не менее у нас эта работа не останавливается. Мы переходим на расчеты в национальные валюты, в первую очередь рубль, и также в национальные валюты наших стран-партнеров, если говорить о Турции - турецкой лиры, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счет экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957039762.html

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астана, турция, россия, саммит шос в астане – 2024, александр новак, в мире