https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957087891.html

Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет

Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в широком составе пообщались тет-а-тет, сообщил российский вице-премьер... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:42

2024-07-03T13:42

2024-07-03T13:54

владимир путин

россия

ильхам алиев

азербайджан

алексей оверчук

в мире

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в широком составе пообщались тет-а-тет, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук."Встреча с президентом Азербайджана в широком составе завершена. Идет тет-а-тет", - сказал Оверчук журналистам во время переговоров Путина и Алиева.

https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html

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владимир путин, россия, ильхам алиев, азербайджан, алексей оверчук, в мире