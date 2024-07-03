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Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет - РИА Новости, 03.07.2024
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13:42 03.07.2024 (обновлено: 13:54 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957087891.html
Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет
Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в широком составе пообщались тет-а-тет, сообщил российский вице-премьер... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:42
2024-07-03T13:54
владимир путин
россия
ильхам алиев
азербайджан
алексей оверчук
в мире
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в широком составе пообщались тет-а-тет, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук."Встреча с президентом Азербайджана в широком составе завершена. Идет тет-а-тет", - сказал Оверчук журналистам во время переговоров Путина и Алиева.
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владимир путин, россия, ильхам алиев, азербайджан, алексей оверчук, в мире
Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев, Азербайджан, Алексей Оверчук, В мире
Путин и президент Азербайджана во время переговоров пообщались тет-а-тет

Оверчук: Путин и Алиев во время переговоров пообщались тет-а-тет

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в широком составе пообщались тет-а-тет, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Встреча с президентом Азербайджана в широком составе завершена. Идет тет-а-тет", - сказал Оверчук журналистам во время переговоров Путина и Алиева.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Вчера, 02:17
 
Владимир ПутинРоссияИльхам АлиевАзербайджанАлексей ОверчукВ мире
 
 
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