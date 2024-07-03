https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку - РИА Новости, 03.07.2024
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку
Бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:57
2024-07-03T15:57
2024-07-03T17:24
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы."Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 сентября 2024 года", — говорится в заявлении. По данным следствия, Воронов, будучи вице-губернатором ЯНАО, получил взятку от представителей одной компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он покровительствовал коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.Экс-чиновник проходит по статье "Получение взятки", она предусматривает до 15 лет лишения свободы.Воронов занимал пост заместителя главы ЯНАО с 2018 года, курировал строительную сферу региона. В октябре 2020-го его назначили мэром Нового Уренгоя. В конце июня он объявил об уходе в отставку.
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html
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москва, происшествия, россия, новый уренгой
Москва, Происшествия, Россия, Новый Уренгой
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку
Суд арестовал экс-замглавы ЯНАО Воронова по делу о получении крупной взятки