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Эксперты рассказали, визы в какие страны наиболее востребованы у россиян - РИА Новости, 03.07.2024
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Туризм
 
04:25 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/viza-1956860821.html
Эксперты рассказали, визы в какие страны наиболее востребованы у россиян
Эксперты рассказали, визы в какие страны наиболее востребованы у россиян - РИА Новости, 03.07.2024
Эксперты рассказали, визы в какие страны наиболее востребованы у россиян
Эксперты рассказали, визы в какие страны пользуются у россиян наибольшим спросом, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T04:25
2024-07-03T04:25
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туризм
новости - туризм
китай
сша
италия
виза
шенгенская виза
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, визы в какие страны пользуются у россиян наибольшим спросом, сообщает "Яндекс.Путешествия".Аналитики изучили агрегированные обезличенные поисковые запросы пользователей и узнали, что чаще всего они выясняют, как получить разрешение на въезд в государства Шенгенской зоны.Среди них самая востребованная информация – об Италии. Чуть реже туристы интересуются правилами пересечения границы с Германией, Францией, Испанией и Болгарией. Менее популярны вопросы о шенгене в Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию.Второе место в рейтинге занимает Китай, третье — США. Причем сейчас запросов про китайскую визу на 70 процентов больше, чем про американскую. При этом за последние пять лет интерес к оформлению документов на въезд в КНР вырос на 82 процента, на визу США — сократился на 62 процента, а в страны Шенгена — на 78 процентов.В десятку стран, визовые правила которых наиболее интересны россиянам, входят азиатские государства — Япония, Южная Корея, Индия, Шри-Ланка, а также Кипр, Великобритания и Канада.Кроме того, часто пользователи хотят разобраться в правилах нахождения в странах, для въезда в которые виза не нужна. Такой запрос сформулирован так: "сколько можно находиться без визы". Чаще всего путешественников интересует срок безвизового пребывания в Турции. Чуть меньше вопросов по Таиланду, ОАЭ, Грузии и Сербии.
https://ria.ru/20240614/vizy-1952933780.html
китай
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туризм, новости - туризм, китай, сша, италия, виза, шенгенская виза, туристы, япония
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, США, Италия, Виза, Шенгенская виза, туристы, Япония
Эксперты рассказали, визы в какие страны наиболее востребованы у россиян

Эксперты: правила получения шенгена – самый популярный вопрос россиян о визах

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, визы в какие страны пользуются у россиян наибольшим спросом, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Аналитики изучили агрегированные обезличенные поисковые запросы пользователей и узнали, что чаще всего они выясняют, как получить разрешение на въезд в государства Шенгенской зоны.
Среди них самая востребованная информация – об Италии. Чуть реже туристы интересуются правилами пересечения границы с Германией, Францией, Испанией и Болгарией. Менее популярны вопросы о шенгене в Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию.
Второе место в рейтинге занимает Китай, третье — США. Причем сейчас запросов про китайскую визу на 70 процентов больше, чем про американскую. При этом за последние пять лет интерес к оформлению документов на въезд в КНР вырос на 82 процента, на визу США — сократился на 62 процента, а в страны Шенгена — на 78 процентов.
В десятку стран, визовые правила которых наиболее интересны россиянам, входят азиатские государства — Япония, Южная Корея, Индия, Шри-Ланка, а также Кипр, Великобритания и Канада.
Кроме того, часто пользователи хотят разобраться в правилах нахождения в странах, для въезда в которые виза не нужна. Такой запрос сформулирован так: "сколько можно находиться без визы". Чаще всего путешественников интересует срок безвизового пребывания в Турции. Чуть меньше вопросов по Таиланду, ОАЭ, Грузии и Сербии.
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Эксперты назвали страны с самой дорогой визой для россиян
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайСШАИталияВизаШенгенская визатуристыЯпония
 
 
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