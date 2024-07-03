https://ria.ru/20240703/vinnik-1957225019.html
Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку
Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку - РИА Новости, 03.07.2024
Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку
Защита россиянина Александра Винника рассчитывает свести наказание к уже отбытому им сроку и обсуждает это с прокуратурой США, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:12
2024-07-03T21:12
2024-07-03T21:12
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника рассчитывает свести наказание к уже отбытому им сроку и обсуждает это с прокуратурой США, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. "Мы попытаемся получить уже отбытый срок. Мы работаем и стараемся получить отбытый срок", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что защита ведет переговоры с обвинением о зачете в приговоре тех почти шести лет, которые Винник провел за решеткой. Винник ранее согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, вынесение приговора суд сначала назначил на 12 июля, но позднее отложил до начала 2025 года. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
https://ria.ru/20240503/vinnik-1943785412.html
https://ria.ru/20240626/peskov-1955565897.html
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в мире, сша, александр винник
В мире, США, Александр Винник
Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку
Адвокат: защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника рассчитывает свести наказание к уже отбытому им сроку и обсуждает это с прокуратурой США, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
"Мы попытаемся получить уже отбытый срок. Мы работаем и стараемся получить отбытый срок", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита ведет переговоры с обвинением о зачете в приговоре тех почти шести лет, которые Винник провел за решеткой.
Винник ранее согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, вынесение приговора суд сначала назначил на 12 июля, но позднее отложил до начала 2025 года.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.