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ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения - РИА Новости, 03.07.2024
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09:49 03.07.2024 (обновлено: 10:01 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vinate-1957024180.html
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения - РИА Новости, 03.07.2024
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:49
2024-07-03T10:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
франция
швейцария
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими, сообщил ЦОС ФСБ России."Винатье* Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа. Ему вменяется ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В суде он признал вину.Как сообщал СК, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ.Сейчас СК и ФСБ сообщают, что Винатье* в ходе допроса признал вину в полном объеме."По уголовному делу допрошено 7 свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза", - добавили в СК.ФСБ напоминает, что Винатье* - сотрудник "Центра гуманитарного диалога". Данная организация зарегистрирована в 1999 году в Швейцарии, штаб-квартира располагается в Женеве. Официального представительства в РФ не имеет.Центр специализируется в области предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов посредствам частной дипломатии. Одновременно занимается сбором сведений о положении дел в политической, военной, социально-экономической областях, а также другой чувствительной информации фокусных стран. В организации работают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб. Результаты закрытых конференций и круглых столов докладываются в соответствующие заинтересованные официальные организации западных стран, отмечает ФСБ.Винатье* работал в "Центре гуманитарного диалога" на "российском направлении", добавили в российской спецслужбе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, франция, швейцария, следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность, Франция, Швейцария, Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

ФСБ: француз Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

© РИА НовостиГражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
© РИА Новости
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Винатье* Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа. Ему вменяется ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В суде он признал вину.
Как сообщал СК, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ.
Сейчас СК и ФСБ сообщают, что Винатье* в ходе допроса признал вину в полном объеме.
"По уголовному делу допрошено 7 свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза", - добавили в СК.
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ФСБ напоминает, что Винатье* - сотрудник "Центра гуманитарного диалога". Данная организация зарегистрирована в 1999 году в Швейцарии, штаб-квартира располагается в Женеве. Официального представительства в РФ не имеет.
Центр специализируется в области предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов посредствам частной дипломатии. Одновременно занимается сбором сведений о положении дел в политической, военной, социально-экономической областях, а также другой чувствительной информации фокусных стран. В организации работают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб. Результаты закрытых конференций и круглых столов докладываются в соответствующие заинтересованные официальные организации западных стран, отмечает ФСБ.
Винатье* работал в "Центре гуманитарного диалога" на "российском направлении", добавили в российской спецслужбе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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