https://ria.ru/20240703/vinate-1957024180.html

ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения - РИА Новости, 03.07.2024

ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:49

2024-07-03T09:49

2024-07-03T10:01

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими, сообщил ЦОС ФСБ России."Винатье* Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа. Ему вменяется ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В суде он признал вину.Как сообщал СК, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ.Сейчас СК и ФСБ сообщают, что Винатье* в ходе допроса признал вину в полном объеме."По уголовному делу допрошено 7 свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза", - добавили в СК.ФСБ напоминает, что Винатье* - сотрудник "Центра гуманитарного диалога". Данная организация зарегистрирована в 1999 году в Швейцарии, штаб-квартира располагается в Женеве. Официального представительства в РФ не имеет.Центр специализируется в области предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов посредствам частной дипломатии. Одновременно занимается сбором сведений о положении дел в политической, военной, социально-экономической областях, а также другой чувствительной информации фокусных стран. В организации работают бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб. Результаты закрытых конференций и круглых столов докладываются в соответствующие заинтересованные официальные организации западных стран, отмечает ФСБ.Винатье* работал в "Центре гуманитарного диалога" на "российском направлении", добавили в российской спецслужбе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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https://ria.ru/20240119/fsb-1922334835.html

https://ria.ru/20240329/shpion-1936568969.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, франция, швейцария, следственный комитет россии (ск рф)