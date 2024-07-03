https://ria.ru/20240703/vilnyus-1956993598.html
Мэр Вильнюса раскрыл план обороны города
Мэр Вильнюса раскрыл план обороны города - РИА Новости, 03.07.2024
Мэр Вильнюса раскрыл план обороны города
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку "зубов дракона" и противотанковых ежей. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T01:46
2024-07-03T01:46
2024-07-03T01:54
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку "зубов дракона" и противотанковых ежей. "Планируется закупить "зубы дракона", бетонные дорожные ограждения и стальные сборные ежи. Они нужны, прежде всего, для того, чтобы перекрыть возможный въезд в город на основных дорогах, соединяющих южную и восточную части города", - сказал Бенкунскас на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT. Ранее соседняя с Литвой Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. По его словам, первый этап закупки планируется осуществить уже осенью. Помимо средств ограничения движения, планируется также закупить беспилотники и создать пространство для тренировки обращения с ними, организовать военную комендатуру, а также принять бригаду бундесвера, которая готовится к постоянной дислокации на территории Литвы, отметил мэр. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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россия, литва, нато, вильнюс, в мире
Россия, Литва, НАТО, Вильнюс, В мире
Мэр Вильнюса раскрыл план обороны города
Мэр Бенкунскас: в Вильнюсе закупят "зубы дракона" и противотанковые ежи
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку "зубов дракона" и противотанковых ежей.
"Планируется закупить "зубы дракона", бетонные дорожные ограждения и стальные сборные ежи. Они нужны, прежде всего, для того, чтобы перекрыть возможный въезд в город на основных дорогах, соединяющих южную и восточную части города", - сказал Бенкунскас на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT.
Ранее соседняя с Литвой Латвия
начала строить укрепления на границе с Россией
и Белоруссией
, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро.
По его словам, первый этап закупки планируется осуществить уже осенью. Помимо средств ограничения движения, планируется также закупить беспилотники и создать пространство для тренировки обращения с ними, организовать военную комендатуру, а также принять бригаду бундесвера, которая готовится к постоянной дислокации на территории Литвы, отметил мэр.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.