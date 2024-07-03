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VK Fest проведет бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны - РИА Новости, 03.07.2024
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17:16 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vecherinka-1957176890.html
VK Fest проведет бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны
VK Fest проведет бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны - РИА Новости, 03.07.2024
VK Fest проведет бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны
Жители и гости Москвы смогут попасть на бесплатную вечеринку VK Fest с выступлениями выступлениями известных диджеев и исполнителей. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:16
2024-07-03T17:16
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жители и гости Москвы смогут попасть на бесплатную вечеринку VK Fest с выступлениями выступлениями известных диджеев и исполнителей.Pre-party VK Fest в Москве пройдет 5 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в "Лужниках". Выступать перед гостями будут диджеи Swanky Tunes, свои треки исполнят JANAGA, тринадцать карат, 10AGE и Toxi$.На открытой вечеринке зрителей ждет музыка, танцы и общение со звездами. Артисты выступят на одной из главных lifestyle-площадок города — в "Депо.Москва" по адресу ул. Лесная, 20, стр. 3. Начало — в 19:00, вход свободный, но количество мест ограничено."Мы всегда стремимся создать праздничное настроение. Это отличная возможность окунуться в атмосферу фестиваля ещё до его начала. На pre-party вы сможете прочувствовать настоящий летний вайб, потанцевать и повеселиться, познакомиться с людьми и найти себе компанию для похода на VK Fest. Приглашаем всех москвичей и гостей столицы классно провести время перед нашей грандиозной программой в „Лужниках“!", — сообщил сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап. В Москве выступят: Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Тимати, Мари Краймбрери, NILETTO, "Три дня дождя", HammAli &amp; Navai, INSTASAMKA. В последний день фестиваля, 14 июля, в Москве на Синей сцене зрителей ждёт выступление специального гостя, имя которого держится в секрете до его выхода.VK Fest в 2024 году длится полтора месяца и проходит в пяти городах страны. Фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей в Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи) и в Санкт-Петербурге. В Москве open-air состоится 13 и 14 июля. Билеты доступны на vkfest.ru.
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96
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VK Fest проведет бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны

© Фото : ВКонтактеVK Fest
VK Fest - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жители и гости Москвы смогут попасть на бесплатную вечеринку VK Fest с выступлениями выступлениями известных диджеев и исполнителей.
Pre-party VK Fest в Москве пройдет 5 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в "Лужниках". Выступать перед гостями будут диджеи Swanky Tunes, свои треки исполнят JANAGA, тринадцать карат, 10AGE и Toxi$.
На открытой вечеринке зрителей ждет музыка, танцы и общение со звездами. Артисты выступят на одной из главных lifestyle-площадок города — в "Депо.Москва" по адресу ул. Лесная, 20, стр. 3. Начало — в 19:00, вход свободный, но количество мест ограничено.
«
"Мы всегда стремимся создать праздничное настроение. Это отличная возможность окунуться в атмосферу фестиваля ещё до его начала. На pre-party вы сможете прочувствовать настоящий летний вайб, потанцевать и повеселиться, познакомиться с людьми и найти себе компанию для похода на VK Fest. Приглашаем всех москвичей и гостей столицы классно провести время перед нашей грандиозной программой в „Лужниках“!", — сообщил сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.
VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап. В Москве выступят: Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Тимати, Мари Краймбрери, NILETTO, "Три дня дождя", HammAli & Navai, INSTASAMKA. В последний день фестиваля, 14 июля, в Москве на Синей сцене зрителей ждёт выступление специального гостя, имя которого держится в секрете до его выхода.
VK Fest в 2024 году длится полтора месяца и проходит в пяти городах страны. Фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей в Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи) и в Санкт-Петербурге. В Москве open-air состоится 13 и 14 июля. Билеты доступны на vkfest.ru.
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