https://ria.ru/20240703/ukraina-1957220701.html

В США заявили о военном перевороте на Украине

В США заявили о военном перевороте на Украине - РИА Новости, 03.07.2024

В США заявили о военном перевороте на Украине

Националистический батальон "Азов"* фактически совершил на Украине военный переворот, запугав Владимира Зеленского, заявила американская журналистка Ким Иверсен РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:32

2024-07-03T20:32

2024-07-03T22:43

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Националистический батальон "Азов"* фактически совершил на Украине военный переворот, запугав Владимира Зеленского, заявила американская журналистка Ким Иверсен на Youtube.По ее словам, тот факт, что Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба "Азова"* Богдана Кротевича, говорит о полном переходе власти в руки националистов."Это свидетельство того, что войной на самом деле руководит батальон "Азов"*, что на Украине уже произошел тихий переворот, что Зеленского запугали", — сказала журналистка.По мнению Иверсен, боевики батальона угрожают Зеленскому, не позволяя ему завершить боевые действия. Продолжение конфликта, считает она, способствует сохранению их власти."Они и дальше будут пытаться использовать эту власть. И самый верный способ — продолжать угрожать, не заканчивать войну. Если конфликт закончится, они потеряют свою власть", — отметила журналистка.На прошлой неделе, 24 июня, начальник штаба "Азова"* Богдан Кротевич призвал Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Вечером того же дня Владимир Зеленский утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240703/vsu-1957209937.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша