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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины - РИА Новости, 03.07.2024
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18:53 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957202260.html
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины - РИА Новости, 03.07.2024
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:53
2024-07-03T18:53
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления украинской противовоздушной обороны и восстановления украинской энергетической системы. "Я говорил с Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению ПВО Украины, а также восстановлению нашей энергетической системы", - написал Кулеба в своём аккаунте в социальной сети Х. Кулеба добавил, что среди прочего они обсудили ожидаемые результаты предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле. Ранее западные СМИ сообщали, что Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО и энергосистему Украины

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления украинской противовоздушной обороны и восстановления украинской энергетической системы.
"Я говорил с Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению ПВО Украины, а также восстановлению нашей энергетической системы", - написал Кулеба в своём аккаунте в социальной сети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому
Вчера, 16:46
Кулеба добавил, что среди прочего они обсудили ожидаемые результаты предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку
Вчера, 16:27
 
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТО
 
 
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