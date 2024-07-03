Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном укрепление ПВО и энергосистему Украины
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления украинской противовоздушной обороны и восстановления украинской энергетической системы.
"Я говорил с Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению ПВО Украины, а также восстановлению нашей энергетической системы", - написал Кулеба в своём аккаунте в социальной сети Х.
Кулеба добавил, что среди прочего они обсудили ожидаемые результаты предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина может получить "хорошие новости" в вопросе получения систем ПВО на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.