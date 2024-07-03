https://ria.ru/20240703/ukraina-1957179823.html

Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц

Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц - РИА Новости, 03.07.2024

Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц

Германия не может поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:24

2024-07-03T17:24

2024-07-03T17:24

украина

германия

россия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Германия не может поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней палате германского парламента (бундестаге). Трансляцию его выступления вёл немецкий государственный канал Phoenix."На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", - сказал Шольц.Он также назвал "циничными" мирные предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, поскольку они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий. "Мы этого не потерпим!" - сказал Шольц. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240702/zelenskiy-1956980322.html

украина

германия

россия

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украина, германия, россия, олаф шольц, владимир путин