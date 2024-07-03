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Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц - РИА Новости, 03.07.2024
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17:24 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957179823.html
Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц
Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц - РИА Новости, 03.07.2024
Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц
Германия не может поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:24
2024-07-03T17:24
украина
германия
россия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Германия не может поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней палате германского парламента (бундестаге). Трансляцию его выступления вёл немецкий государственный канал Phoenix."На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", - сказал Шольц.Он также назвал "циничными" мирные предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, поскольку они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий. "Мы этого не потерпим!" - сказал Шольц. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240702/zelenskiy-1956980322.html
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украина, германия, россия, олаф шольц, владимир путин
Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин
Германия не поддержит план по прекращению огня, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: план по прекращению огня подразумевает капитуляцию Украины

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Германия не может поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней палате германского парламента (бундестаге). Трансляцию его выступления вёл немецкий государственный канал Phoenix.
«
"На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", - сказал Шольц.
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Он также назвал "циничными" мирные предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, поскольку они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий.
«
"Мы этого не потерпим!" - сказал Шольц.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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УкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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