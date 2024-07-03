https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078581.html

Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов

Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.07.2024

Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:08

2024-07-03T13:08

2024-07-03T13:11

украина

денис шмыгаль

мвф

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.По его словам, эти средства пойдут на финансирование социальных пособий, зарплаты медиков и учителей. "Украина получила 2,2 миллиарда долларов от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 миллиардов долларов", - говорится в сообщении Шмыгаля. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в этом году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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украина, денис шмыгаль, мвф