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Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.07.2024
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13:08 03.07.2024 (обновлено: 13:11 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078581.html
Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов
Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.07.2024
Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов
Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:08
2024-07-03T13:11
украина
денис шмыгаль
мвф
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.По его словам, эти средства пойдут на финансирование социальных пособий, зарплаты медиков и учителей. "Украина получила 2,2 миллиарда долларов от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 миллиардов долларов", - говорится в сообщении Шмыгаля. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в этом году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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украина, денис шмыгаль, мвф
Украина, Денис Шмыгаль, МВФ
Украина получила от МВФ транш в размере 2,2 миллиарда долларов

Шмыгаль: Украина получила от МВФ новый транш в размере 2,2 миллиарда долларов

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
По его словам, эти средства пойдут на финансирование социальных пособий, зарплаты медиков и учителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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"Украина получила 2,2 миллиарда долларов от МВФ. Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 миллиардов долларов", - говорится в сообщении Шмыгаля.
В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в этом году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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УкраинаДенис ШмыгальМВФ
 
 
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