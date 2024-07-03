https://ria.ru/20240703/ukraina-1957044389.html

В Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей, показал опрос

В Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей, показал опрос - РИА Новости, 03.07.2024

В Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей, показал опрос

Большинство населения Германии - 54% - считают возможное вступление Украины в ЕС плохой идеей, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:18

2024-07-03T11:18

2024-07-03T11:18

украина

германия

евросоюз

европейский совет по международным отношениям

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814369993_0:117:2560:1557_1920x0_80_0_0_aee9fe77c09bb0923a9851a45bad9afc.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство населения Германии - 54% - считают возможное вступление Украины в ЕС плохой идеей, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям". В Болгарии того же мнения придерживается 50% опрошенных, в Чехии – 48%, во Франции – 40%, в Греции – 39%, в Италии – 38%, в Нидерландах - 36%, в Польше - 31%, в Швеции - 28%, в Эстонии - 27%, в Испании - 24%, в Португалии - 20%. Большинство населения Италии, Греции и Болгарии считают, что ЕС должен подталкивать Украину к переговорам с РФ, аналогичную позицию занимает больше всего опрошенных во Франции, Германии, Швейцарии и Чехии. По данным опроса, большинство населения практически всех стран Европы считают, что конфликт закончится заключением компромиссной сделки между РФ и Украиной. Опрос проводился среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине, погрешность не указана. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952309030.html

https://ria.ru/20240702/nato-1956791027.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, германия, евросоюз, европейский совет по международным отношениям, в мире