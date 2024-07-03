https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html

В Верховной Раде устроили истерику из-за состояния ВСУ

В Верховной Раде устроили истерику из-за состояния ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

В Верховной Раде устроили истерику из-за состояния ВСУ

Передача истребителей F-16 не поможет ВСУ, приводит Страна.ua слова украинского парламентария Марьяны Безуглой. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:06

2024-07-03T11:06

2024-07-03T19:14

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f-16

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Передача истребителей F-16 не поможет ВСУ, приводит Страна.ua слова украинского парламентария Марьяны Безуглой."Из того, что могу сказать, к сожалению, передача таких самолетов Украине ничего кардинально не изменит. Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте. К тому же инфраструктура для них до сих пор не готова, а отношение к обучению пилотов со стороны руководства ВСУ не выдерживает никакой критики. Как будто это нужно партнерам, а не нам", — передает издание ее позицию.Политик добавила, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук уже больше года отказывается появляться на парламентском комитете по вопросам обороны, потому что ему нечего сказать.Ранее она заявила, что подала заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в госбюро расследований, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора. По ее словам, такой шаг связан с критической ситуацией в военном руководстве Украины.Также Безуглая заявляла о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957018209.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956819862.html

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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, f-16