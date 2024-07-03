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В Киеве ответили на вопрос готовности к территориальным уступкам - РИА Новости, 03.07.2024
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09:07 03.07.2024 (обновлено: 09:10 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957018209.html
В Киеве ответили на вопрос готовности к территориальным уступкам
В Киеве ответили на вопрос готовности к территориальным уступкам - РИА Новости, 03.07.2024
В Киеве ответили на вопрос готовности к территориальным уступкам
Украина не готова идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией, приводит Reuters утверждение главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:07
2024-07-03T09:10
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина не готова идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией, приводит Reuters утверждение главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, о том, что он может быстро завершить конфликт."Но мы (не) готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей...", - заявил он.В ответ на вопрос, как Украина собирается сражаться дальше, Ермак ответил, что не знает.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956977140.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, андрей ермак, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
В Киеве ответили на вопрос готовности к территориальным уступкам

Ермак заявил об отказе Киева идти на компромисс с Россией

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина не готова идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией, приводит Reuters утверждение главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, о том, что он может быстро завершить конфликт.
"Но мы (не) готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей...", - заявил он.
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В ответ на вопрос, как Украина собирается сражаться дальше, Ермак ответил, что не знает.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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