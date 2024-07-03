https://ria.ru/20240703/ukraina-1956986780.html

В Госдуме прокомментировали отказ Киева от предложения Орбана

В Госдуме прокомментировали отказ Киева от предложения Орбана - РИА Новости, 03.07.2024

В Госдуме прокомментировали отказ Киева от предложения Орбана

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым отказ киевских властей от предложения премьер-министра... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T00:16

2024-07-03T00:16

2024-07-03T01:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, так как решения на этот счет принимают в Вашингтоне. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами."Орбан сегодня выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент, но своей поездкой в Киев он просто понапрасну и бессмысленно потерял свое время. Реакция киевского режима ожидаема. Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские политики лишь биороботы, которые исполняют чужую волю. "Зеленский сидит на крючке. Он несамостоятельный, решения принимаются в других кабинетах и на другом континенте. С другой стороны Орбан увидел, кто хочет войны и увидел двуличие прозападного политика Зеленского, который не заинтересован в завершении конфликта и которому плевать на будущее Украины", — сказал депутат. Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

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