https://ria.ru/20240703/udar-1957230607.html
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 03.07.2024
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти
Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:16
2024-07-03T22:16
2024-07-03T22:16
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происшествия
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алексей лихачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз. "В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города", - сказал журналистам Черничук. Восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован, отметил он.
https://ria.ru/20240703/udar-1957221159.html
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происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Выставка-форум "Россия", Происшествия, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти
Черничук: при ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС