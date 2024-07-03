https://ria.ru/20240703/udar-1957230607.html

Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти

Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 03.07.2024

Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти

Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:16

2024-07-03T22:16

2024-07-03T22:16

выставка-форум "россия"

происшествия

энергодар

алексей лихачев

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз. "В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города", - сказал журналистам Черничук. Восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован, отметил он.

https://ria.ru/20240703/udar-1957221159.html

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происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"