Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:16 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/udar-1957230607.html
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 03.07.2024
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти
Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:16
2024-07-03T22:16
выставка-форум "россия"
происшествия
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875375026_475:544:3148:2048_1920x0_80_0_0_338c35bc04dbf32e188a2c52999dfda4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз. "В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города", - сказал журналистам Черничук. Восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован, отметил он.
https://ria.ru/20240703/udar-1957221159.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875375026_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_237f6565fb4389b46cc2f908f6f5ce7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Выставка-форум "Россия", Происшествия, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти

Черничук: при ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции в Энергодаре, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города", - сказал журналистам Черничук.
Восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован, отметил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару
Вчера, 20:44
 
Выставка-форум "Россия"ПроисшествияЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала