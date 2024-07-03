https://ria.ru/20240703/udar-1957160424.html
Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС
Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС - РИА Новости, 03.07.2024
Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал новый удар ВСУ по Энергодару опасным прецедентом, требующим быстрой и адекватной реакции, в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:38
2024-07-03T16:38
2024-07-03T17:57
специальная военная операция на украине
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал новый удар ВСУ по Энергодару опасным прецедентом, требующим быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций.В среду Лихачев сообщил журналистам, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом"."Создан опасный прецедент, требующий быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций", - сказал Лихачев, слова которого приведены в заявлении "Росатома"."Со своей стороны, в этих тяжелых условиях продолжим делать всё возможное для защиты Запорожской АЭС и Энергодара от украинских атак и провокаций и для поддержания достойных условий жизни работников станции и жителей города", - добавил он.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.
https://ria.ru/20240627/grossi-1955969776.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС
Лихачев призвал международные организации быстро отреагировать на обстрел ЗАЭС
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал новый удар ВСУ по Энергодару опасным прецедентом, требующим быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций.
В среду Лихачев сообщил журналистам, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС
после удара ВСУ продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
"Создан опасный прецедент, требующий быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций", - сказал Лихачев, слова которого приведены в заявлении "Росатома".
"Со своей стороны, в этих тяжелых условиях продолжим делать всё возможное для защиты Запорожской АЭС и Энергодара от украинских атак и провокаций и для поддержания достойных условий жизни работников станции и жителей города", - добавил он.
По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.