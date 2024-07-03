https://ria.ru/20240703/udar-1957160424.html

Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС

Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС - РИА Новости, 03.07.2024

Лихачев призвал международные организации отреагировать на обстрел ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал новый удар ВСУ по Энергодару опасным прецедентом, требующим быстрой и адекватной реакции, в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:38

2024-07-03T16:38

2024-07-03T17:57

специальная военная операция на украине

энергодар

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал новый удар ВСУ по Энергодару опасным прецедентом, требующим быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций.В среду Лихачев сообщил журналистам, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом"."Создан опасный прецедент, требующий быстрой и адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций", - сказал Лихачев, слова которого приведены в заявлении "Росатома"."Со своей стороны, в этих тяжелых условиях продолжим делать всё возможное для защиты Запорожской АЭС и Энергодара от украинских атак и провокаций и для поддержания достойных условий жизни работников станции и жителей города", - добавил он.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.

https://ria.ru/20240627/grossi-1955969776.html

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энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия