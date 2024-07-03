https://ria.ru/20240703/udar-1957063337.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым

Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым - РИА Новости, 03.07.2024

Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым

Удар нанесен в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:22

2024-07-03T12:22

2024-07-03T13:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

кривой рог

сергей лебедев

запорожье

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв минут 15 назад. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево", - заявил Лебедев.По его словам, в 11.55 и в 12.05 прозвучали ещё два взрыва в направлении аэродрома.Координатор подполья уточнил, что аэродром Долгинцево известен тем, что используется как "аэродром подскока при атаках на Крым и Запорожскую область". "Там есть небольшое количество дальнобойных ракет и как минимум один самолёт", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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запорожская область, кривой рог, сергей лебедев, запорожье, безопасность