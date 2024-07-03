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Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 03.07.2024 (обновлено: 13:03 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/udar-1957063337.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым
Удар нанесен в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:22
2024-07-03T13:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
кривой рог
сергей лебедев
запорожье
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв минут 15 назад. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево", - заявил Лебедев.По его словам, в 11.55 и в 12.05 прозвучали ещё два взрыва в направлении аэродрома.Координатор подполья уточнил, что аэродром Долгинцево известен тем, что используется как "аэродром подскока при атаках на Крым и Запорожскую область". "Там есть небольшое количество дальнобойных ракет и как минимум один самолёт", - отметил Лебедев.
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запорожская область, кривой рог, сергей лебедев, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Запорожье, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по аэродрому, используемому для атак на Крым

Подполье: ВС РФ нанесли удар в направлении аэродрома Долгинцево в Кривом Роге

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, который используется для атак на Крым и Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв минут 15 назад. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево", - заявил Лебедев.
По его словам, в 11.55 и в 12.05 прозвучали ещё два взрыва в направлении аэродрома.
Координатор подполья уточнил, что аэродром Долгинцево известен тем, что используется как "аэродром подскока при атаках на Крым и Запорожскую область". "Там есть небольшое количество дальнобойных ракет и как минимум один самолёт", - отметил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКривой РогСергей ЛебедевЗапорожьеБезопасность
 
 
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