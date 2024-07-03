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Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 03.07.2024 (обновлено: 12:59 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/udar-1957061724.html
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска
Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:18
2024-07-03T12:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Село Новоосиново ближе к полудню получило прилет в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС", - сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, украинские военные устроили в здании "импровизированный склад" с боевыми комплектами к гранатомёту и канистрами с бензином для своего "бандеромобиля". Он добавил, что здание вместе с военными ВСУ было уничтожено.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска

Подполье: ВС РФ ударили по зданию с военными ВСУ и пикапом с АГС в Купянске

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Село Новоосиново ближе к полудню получило прилет в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС", - сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, украинские военные устроили в здании "импровизированный склад" с боевыми комплектами к гранатомёту и канистрами с бензином для своего "бандеромобиля". Он добавил, что здание вместе с военными ВСУ было уничтожено.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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