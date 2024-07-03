https://ria.ru/20240703/udar-1957061724.html
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска
Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:18
2024-07-03T12:18
2024-07-03T12:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Село Новоосиново ближе к полудню получило прилет в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС", - сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, украинские военные устроили в здании "импровизированный склад" с боевыми комплектами к гранатомёту и канистрами с бензином для своего "бандеромобиля". Он добавил, что здание вместе с военными ВСУ было уничтожено.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска
Подполье: ВС РФ ударили по зданию с военными ВСУ и пикапом с АГС в Купянске
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Село Новоосиново ближе к полудню получило прилет в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС", - сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, украинские военные устроили в здании "импровизированный склад" с боевыми комплектами к гранатомёту и канистрами с бензином для своего "бандеромобиля". Он добавил, что здание вместе с военными ВСУ было уничтожено.