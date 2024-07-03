https://ria.ru/20240703/udar-1957061724.html

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 03.07.2024

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ в районе Купянска

Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:18

2024-07-03T12:18

2024-07-03T12:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар нанесен в районе Купянска по зданию, где находились украинские военные с пикапом, на котором установлен автоматический гранатомёт на станке (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Село Новоосиново ближе к полудню получило прилет в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС", - сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, украинские военные устроили в здании "импровизированный склад" с боевыми комплектами к гранатомёту и канистрами с бензином для своего "бандеромобиля". Он добавил, что здание вместе с военными ВСУ было уничтожено.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html

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вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность