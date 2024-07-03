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Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию
Силы РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят тяжелую технику и артиллерийские системы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:49
2024-07-03T11:49
2024-07-03T11:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
запорожье
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Силы РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят тяжелую технику и артиллерийские системы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Село Новоандреевка подверглось удару РСЗО, а добивали артиллерийскими ударами и дронами. Били в находящиеся на западной окраине села ангары, которые ВСУ используют для хранения тяжелой техники и укрытия артиллерийских систем. Сообщается об удачном поражении врага", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Безопасность
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию
Подполье: ВС РФ поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят технику и артиллерию