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Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 03.07.2024 (обновлено: 11:51 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/udar-1957053384.html
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию - РИА Новости, 03.07.2024
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию
Силы РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят тяжелую технику и артиллерийские системы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:49
2024-07-03T11:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
запорожье
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Силы РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят тяжелую технику и артиллерийские системы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Село Новоандреевка подверглось удару РСЗО, а добивали артиллерийскими ударами и дронами. Били в находящиеся на западной окраине села ангары, которые ВСУ используют для хранения тяжелой техники и укрытия артиллерийских систем. Сообщается об удачном поражении врага", - заявил Лебедев.
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Безопасность
Подполье: ВС России поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят артиллерию

Подполье: ВС РФ поразили ангары в Запорожье, где ВСУ хранят технику и артиллерию

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Силы РФ поразили ангары в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ хранят тяжелую технику и артиллерийские системы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Село Новоандреевка подверглось удару РСЗО, а добивали артиллерийскими ударами и дронами. Били в находящиеся на западной окраине села ангары, которые ВСУ используют для хранения тяжелой техники и укрытия артиллерийских систем. Сообщается об удачном поражении врага", - заявил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЗапорожьеБезопасность
 
 
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