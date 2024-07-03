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Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица* - РИА Новости, 03.07.2024
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*
Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:33
2024-07-03T08:33
2024-07-03T11:26
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь Липсиц*, следует из приказа министерства. "Признать утратившей силу строки", - говорится в опубликованном документе. Речь идет об учебниках по финансовой грамотности для 5-9 классов и о нескольких учебниках по экономике. Соавтором всех книг является экономист Липсиц*, следует из документа. Министерство юстиции 15 марта сообщило, что Игорь Липсиц* весен в реестр иностранных агентов. Отмечается, что он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Липсиц* призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240320/inoagenty-1934540722.html
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Общество, Россия, Петербургский международный юридический форум, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги с иноагентом Липсицем