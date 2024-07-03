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Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица* - РИА Новости, 03.07.2024
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08:33 03.07.2024 (обновлено: 11:26 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/uchebniki-1957013771.html
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица* - РИА Новости, 03.07.2024
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*
Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:33
2024-07-03T11:26
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь Липсиц*, следует из приказа министерства. "Признать утратившей силу строки", - говорится в опубликованном документе. Речь идет об учебниках по финансовой грамотности для 5-9 классов и о нескольких учебниках по экономике. Соавтором всех книг является экономист Липсиц*, следует из документа. Министерство юстиции 15 марта сообщило, что Игорь Липсиц* весен в реестр иностранных агентов. Отмечается, что он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Липсиц* призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*

Минпросвещения исключило из перечня учебников книги с иноагентом Липсицем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина заходит в здание министерства просвещения РФ в Москве
Мужчина заходит в здание министерства просвещения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина заходит в здание министерства просвещения РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь Липсиц*, следует из приказа министерства.
"Признать утратившей силу строки", - говорится в опубликованном документе. Речь идет об учебниках по финансовой грамотности для 5-9 классов и о нескольких учебниках по экономике. Соавтором всех книг является экономист Липсиц*, следует из документа.
Министерство юстиции 15 марта сообщило, что Игорь Липсиц* весен в реестр иностранных агентов. Отмечается, что он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Липсиц* призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В ГД рассказали о законопроекте по обороту книг иноагентов в библиотеках
20 марта, 18:17
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
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