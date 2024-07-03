https://ria.ru/20240703/uchebniki-1957013771.html

Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*

Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица* - РИА Новости, 03.07.2024

Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица*

Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:33

2024-07-03T08:33

2024-07-03T11:26

общество

россия

петербургский международный юридический форум

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855945650_0:187:3019:1885_1920x0_80_0_0_7211ef33efaf861bb298de9625745381.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан иноагент Игорь Липсиц*, следует из приказа министерства. "Признать утратившей силу строки", - говорится в опубликованном документе. Речь идет об учебниках по финансовой грамотности для 5-9 классов и о нескольких учебниках по экономике. Соавтором всех книг является экономист Липсиц*, следует из документа. Министерство юстиции 15 марта сообщило, что Игорь Липсиц* весен в реестр иностранных агентов. Отмечается, что он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Липсиц* призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240320/inoagenty-1934540722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, петербургский международный юридический форум, социальный навигатор, сн_образование