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В Тюмени рассказали об обстоятельствах ночной драки со стрельбой
В Тюмени рассказали об обстоятельствах ночной драки со стрельбой - РИА Новости, 03.07.2024
В Тюмени рассказали об обстоятельствах ночной драки со стрельбой
Ночная драка у торгового центра на улице Широтной в Тюмени произошла на бытовой почве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:25
2024-07-03T08:25
2024-07-03T09:16
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ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Ночная драка у торгового центра на улице Широтной в Тюмени произошла на бытовой почве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Драка с участием группы молодых людей у торгового центра "О"кей" по улице Широтной в Тюмени произошла ночью во вторник, 2 июля, очевидцы в соцсетях выложили видео со звуками выстрелов и комментариями про стрельбу из травматического оружия. "По данным УМВД России по Тюменской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, происшествие произошло на бытовой почве. Полиция устанавливает личности всех участников", - указано в сообщении. Ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области РИА Новости сообщили, что на месте инцидента работает полиция, подробности уточняются. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и участников данного происшествия. Правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.
https://ria.ru/20240628/arest-1956082095.html
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Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Россия
В Тюмени рассказали об обстоятельствах ночной драки со стрельбой
МВД: драка у ТЦ в Тюмени произошла на бытовой почве