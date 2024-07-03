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Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/terakt-1957144697.html
Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом
Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом - РИА Новости, 03.07.2024
Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре терактом и попыткой оказать психологическое... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:00
2024-07-03T16:00
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
происшествия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре терактом и попыткой оказать психологическое воздействие на население города. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: состояние одного средней тяжести, остальных - легкой. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. При этом, по данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме. "В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт. Создавая угрозу жизнеобеспечению города, оказывается психологические и эмоциональное воздействие на население", - сказала Яшина РИА Новости.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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алексей лихачев, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Происшествия, Запорожская АЭС
Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина назвала удар ВСУ по подстанции терактом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре терактом и попыткой оказать психологическое воздействие на население города.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: состояние одного средней тяжести, остальных - легкой. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. При этом, по данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.
"В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт. Создавая угрозу жизнеобеспечению города, оказывается психологические и эмоциональное воздействие на население", - сказала Яшина РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
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