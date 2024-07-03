Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина назвала удар ВСУ по подстанции терактом
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре терактом и попыткой оказать психологическое воздействие на население города.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: состояние одного средней тяжести, остальных - легкой. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. При этом, по данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.
"В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт. Создавая угрозу жизнеобеспечению города, оказывается психологические и эмоциональное воздействие на население", - сказала Яшина РИА Новости.