https://ria.ru/20240703/terakt-1957144697.html

Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом

Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом - РИА Новости, 03.07.2024

Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре терактом и попыткой оказать психологическое... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:00

2024-07-03T16:00

2024-07-03T16:00

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

происшествия

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре терактом и попыткой оказать психологическое воздействие на население города. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: состояние одного средней тяжести, остальных - легкой. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. При этом, по данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме. "В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт. Создавая угрозу жизнеобеспечению города, оказывается психологические и эмоциональное воздействие на население", - сказала Яшина РИА Новости.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лихачев, происшествия, запорожская аэс