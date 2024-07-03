https://ria.ru/20240703/tanker-1957146219.html

СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул

СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул - РИА Новости, 03.07.2024

СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул

Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:02

2024-07-03T16:02

2024-07-03T16:04

в мире

аденский залив

йемен

совкомфлот

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. В конце июня российский "Совкомфлот" сообщил, что его судно подобрало моряков, покинувших терпящий бедствие танкер. "Покинутый танкер, дрейфовавший у берегов Йемена в июне, пропал и, предположительно, затонул", - говорится в сообщении агентства. По данным источников агентства, Lavant затонул не вследствие атаки хуситов, а из-за поломки двигателя, после которой он начал набирать воду. Отмечается, что сухогруз Verbena, ранее также покинутый экипажем в регионе, остается на плаву и ожидает спасательной команды.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html

https://ria.ru/20240630/khusity-1956474297.html

аденский залив

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в мире, аденский залив, йемен, совкомфлот