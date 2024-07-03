Рейтинг@Mail.ru
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 03.07.2024 (обновлено: 16:04 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/tanker-1957146219.html
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул - РИА Новости, 03.07.2024
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул
Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:02
2024-07-03T16:04
в мире
аденский залив
йемен
совкомфлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957144237_0:66:816:525_1920x0_80_0_0_3fe4ed93251309dc75259eebc1011592.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. В конце июня российский "Совкомфлот" сообщил, что его судно подобрало моряков, покинувших терпящий бедствие танкер. "Покинутый танкер, дрейфовавший у берегов Йемена в июне, пропал и, предположительно, затонул", - говорится в сообщении агентства. По данным источников агентства, Lavant затонул не вследствие атаки хуситов, а из-за поломки двигателя, после которой он начал набирать воду. Отмечается, что сухогруз Verbena, ранее также покинутый экипажем в регионе, остается на плаву и ожидает спасательной команды.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html
https://ria.ru/20240630/khusity-1956474297.html
аденский залив
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957144237_4:0:816:609_1920x0_80_0_0_8d86b1fbeade4d1d9d4abddc89bca136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аденский залив, йемен, совкомфлот
В мире, Аденский залив, Йемен, Совкомфлот
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул

Reuters: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant, вероятно, затонул

© Фото : ПАО "Совкомфлот"/TelegramТерпящий бедствие танкер Lavant в Аденском заливе
Терпящий бедствие танкер Lavant в Аденском заливе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : ПАО "Совкомфлот"/Telegram
Терпящий бедствие танкер Lavant в Аденском заливе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.
В конце июня российский "Совкомфлот" сообщил, что его судно подобрало моряков, покинувших терпящий бедствие танкер.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя
13 января, 01:46
"Покинутый танкер, дрейфовавший у берегов Йемена в июне, пропал и, предположительно, затонул", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников агентства, Lavant затонул не вследствие атаки хуситов, а из-за поломки двигателя, после которой он начал набирать воду.
Отмечается, что сухогруз Verbena, ранее также покинутый экипажем в регионе, остается на плаву и ожидает спасательной команды.
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии
30 июня, 16:50
 
В миреАденский заливЙеменСовкомфлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала