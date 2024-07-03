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СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул - РИА Новости, 03.07.2024
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул
Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:02
2024-07-03T16:02
2024-07-03T16:04
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. В конце июня российский "Совкомфлот" сообщил, что его судно подобрало моряков, покинувших терпящий бедствие танкер. "Покинутый танкер, дрейфовавший у берегов Йемена в июне, пропал и, предположительно, затонул", - говорится в сообщении агентства. По данным источников агентства, Lavant затонул не вследствие атаки хуситов, а из-за поломки двигателя, после которой он начал набирать воду. Отмечается, что сухогруз Verbena, ранее также покинутый экипажем в регионе, остается на плаву и ожидает спасательной команды.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html
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в мире, аденский залив, йемен, совкомфлот
В мире, Аденский залив, Йемен, Совкомфлот
СМИ: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant затонул
Reuters: покинутый экипажем в Аденском заливе танкер Lavant, вероятно, затонул