Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:36 03.07.2024 (обновлено: 15:09 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина
В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина - РИА Новости, 03.07.2024
В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина
В Московском зоопарке в конце апреля родился детеныш редкого сычуаньского такина, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:36
2024-07-03T15:09
хорошие новости
юго-восточная азия
светлана акулова
московский зоопарк
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957111164_0:156:919:673_1920x0_80_0_0_1d332927aa54883e53137bc6910bb626.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке в конце апреля родился детеныш редкого сычуаньского такина, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале."Детеныш появился на свет в конце апреля, это самец. Первые недели он повсюду следовал за матерью, не отходил от нее ни на шаг. Малыш питается материнским молоком и зеленой травой. В меню у взрослых такинов свежая трава, ветки и специализированные комбинированные корма, а также овощи и фрукты в небольшом количестве. Сейчас теленка уже могут видеть посетители", — рассказала она.По словам Акуловой, сычуаньский такин — один из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии. Внешне своей тяжелой головой с широкой мордой он похож на небольшого быка."В Московском зоопарке такины появились на экспозиции в 2009 году. Пару этих животных привезли из Пекинского зоопарка. Затем состав семейства несколько раз менялся. Сейчас в группе проживают самка с новорожденным такином, подросшая самка-дочка и бабушка. Взрослый папа-самец проживает отдельно", — уточнила гендиректор.Увидеть их можно на Новой территории зоопарка рядом с "Островом зверей", добавила она.
https://ria.ru/20240628/vazhenka-1956135717.html
юго-восточная азия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957111164_0:114:919:803_1920x0_80_0_0_021d1cb52d3729d9be0b538298482ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юго-восточная азия, светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Юго-Восточная Азия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина

В Московском зоопарке в конце апреля родился детеныш редкого сычуаньского такина

© Светлана Акулова/Telegram Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке
Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке
© Светлана Акулова/Telegram
Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке в конце апреля родился детеныш редкого сычуаньского такина, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Детеныш появился на свет в конце апреля, это самец. Первые недели он повсюду следовал за матерью, не отходил от нее ни на шаг. Малыш питается материнским молоком и зеленой травой. В меню у взрослых такинов свежая трава, ветки и специализированные комбинированные корма, а также овощи и фрукты в небольшом количестве. Сейчас теленка уже могут видеть посетители", — рассказала она.
© Светлана Акулова/Telegram Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке
Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке
© Светлана Акулова/Telegram
Детеныш редкого сычуаньского такина, родившийся в Московском зоопарке
По словам Акуловой, сычуаньский такин — один из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии. Внешне своей тяжелой головой с широкой мордой он похож на небольшого быка.
"В Московском зоопарке такины появились на экспозиции в 2009 году. Пару этих животных привезли из Пекинского зоопарка. Затем состав семейства несколько раз менялся. Сейчас в группе проживают самка с новорожденным такином, подросшая самка-дочка и бабушка. Взрослый папа-самец проживает отдельно", — уточнила гендиректор.
Увидеть их можно на Новой территории зоопарка рядом с "Островом зверей", добавила она.
Самка северного оленя, которую подарил Путину многодетный оленевод, стала мамой
Подаренная Путину ямальская важенка родила олененка
28 июня, 15:22
 
Хорошие новостиЮго-Восточная АзияСветлана АкуловаМосковский зоопаркМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала