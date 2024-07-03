https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html

В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина

В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина - РИА Новости, 03.07.2024

В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина

В Московском зоопарке в конце апреля родился детеныш редкого сычуаньского такина, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:36

2024-07-03T14:36

2024-07-03T15:09

хорошие новости

юго-восточная азия

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке в конце апреля родился детеныш редкого сычуаньского такина, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале."Детеныш появился на свет в конце апреля, это самец. Первые недели он повсюду следовал за матерью, не отходил от нее ни на шаг. Малыш питается материнским молоком и зеленой травой. В меню у взрослых такинов свежая трава, ветки и специализированные комбинированные корма, а также овощи и фрукты в небольшом количестве. Сейчас теленка уже могут видеть посетители", — рассказала она.По словам Акуловой, сычуаньский такин — один из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии. Внешне своей тяжелой головой с широкой мордой он похож на небольшого быка."В Московском зоопарке такины появились на экспозиции в 2009 году. Пару этих животных привезли из Пекинского зоопарка. Затем состав семейства несколько раз менялся. Сейчас в группе проживают самка с новорожденным такином, подросшая самка-дочка и бабушка. Взрослый папа-самец проживает отдельно", — уточнила гендиректор.Увидеть их можно на Новой территории зоопарка рядом с "Островом зверей", добавила она.

https://ria.ru/20240628/vazhenka-1956135717.html

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юго-восточная азия, светлана акулова, московский зоопарк, москва