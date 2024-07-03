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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
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10:42 03.07.2024 (обновлено: 13:40 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957035103.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:42
2024-07-03T13:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.10 мск, через 17 минут угрозу отменили. &quot;Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html
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белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность

По всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.10 мск, через 17 минут угрозу отменили.
«

"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествия
 
 
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