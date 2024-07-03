https://ria.ru/20240703/svo-1957032407.html

В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

Более 30 тысяч абонентов и Петровский водоузел обесточены в Петровском районе Донецка из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:27

2024-07-03T10:27

2024-07-03T11:10

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов и Петровский водоузел обесточены в Петровском районе Донецка из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате вчерашнего обстрела Петровского района произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах. Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел", - написал Кулемзин.Он отметил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения в условиях угрозы повторных обстрелов.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240630/pentagon-1956090790.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика