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В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 03.07.2024 (обновлено: 11:10 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957032407.html
В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ
В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ
Более 30 тысяч абонентов и Петровский водоузел обесточены в Петровском районе Донецка из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:27
2024-07-03T11:10
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов и Петровский водоузел обесточены в Петровском районе Донецка из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате вчерашнего обстрела Петровского района произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах. Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел", - написал Кулемзин.Он отметил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения в условиях угрозы повторных обстрелов.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240630/pentagon-1956090790.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке 30 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

Из-за обстрела ВСУ 30 тысяч абонентов и Петровский водоузел обесточены в Донецке

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки по Петровскому району Донецка
Последствия атаки по Петровскому району Донецка
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов и Петровский водоузел обесточены в Петровском районе Донецка из-за повреждения ЛЭП в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате вчерашнего обстрела Петровского района произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах. Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел", - написал Кулемзин.
Он отметил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения в условиях угрозы повторных обстрелов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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