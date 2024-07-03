https://ria.ru/20240703/svo-1957031901.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов - РИА Новости, 03.07.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами, 4 человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:24

2024-07-03T10:24

2024-07-03T10:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

валуйки

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955953208_0:417:964:959_1920x0_80_0_0_ddbadbc1c54a7e0f9543818ac153b9d7.jpg

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами, 4 человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 2 июля по 7 приграничным районам был выпущен 91 снаряд, также были зафиксированы атаки с использованием 50 беспилотников и сброс 42 взрывных устройств. Различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 44 частных домовладениях, двух соцобъектах, двух объектах связи, 17 транспортных средствах и на территории предприятия. "В Борисовском районе за прошедшие сутки по селу Богун-Городок был выпущен один БПЛА. Повреждено одно домовладение. В Валуйском городском округе по городу Валуйки и селу Казинка совершены атаки с помощью 3 БПЛА... В Волоконовском районе село Коновалово и хутор Старый атакованы одним БПЛА и 3 снарядами в ходе одного обстрела", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по 13 населенным пунктам было выпущено 19 боеприпасов и 14 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 8 населенным пунктам было выпущено 50 боеприпасов и 14 БПЛА, которые ударили 42 взрывными устройствами. В результате атаки дрона в селе Безымено ранен мужчина. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено 4 боеприпаса и произведены атаки с помощью 2 дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Панков выпущено 15 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО и 15 боеприпасов в ходе 6 обстрелов. В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадал мирный житель", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html

https://ria.ru/20240703/obstrely-1957009470.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

белгородская область

валуйки

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, валуйки, белгородский район