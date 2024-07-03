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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/svo-1957031901.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов - РИА Новости, 03.07.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами, 4 человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:24
2024-07-03T10:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами, 4 человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 2 июля по 7 приграничным районам был выпущен 91 снаряд, также были зафиксированы атаки с использованием 50 беспилотников и сброс 42 взрывных устройств. Различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 44 частных домовладениях, двух соцобъектах, двух объектах связи, 17 транспортных средствах и на территории предприятия. "В Борисовском районе за прошедшие сутки по селу Богун-Городок был выпущен один БПЛА. Повреждено одно домовладение. В Валуйском городском округе по городу Валуйки и селу Казинка совершены атаки с помощью 3 БПЛА... В Волоконовском районе село Коновалово и хутор Старый атакованы одним БПЛА и 3 снарядами в ходе одного обстрела", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по 13 населенным пунктам было выпущено 19 боеприпасов и 14 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 8 населенным пунктам было выпущено 50 боеприпасов и 14 БПЛА, которые ударили 42 взрывными устройствами. В результате атаки дрона в селе Безымено ранен мужчина. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено 4 боеприпаса и произведены атаки с помощью 2 дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Панков выпущено 15 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО и 15 боеприпасов в ходе 6 обстрелов. В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадал мирный житель", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240703/proval-1956890852.html
https://ria.ru/20240703/obstrely-1957009470.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, валуйки, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Белгородский район
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 90 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 90 снарядов

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 90 снарядами, 4 человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 2 июля по 7 приграничным районам был выпущен 91 снаряд, также были зафиксированы атаки с использованием 50 беспилотников и сброс 42 взрывных устройств. Различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 44 частных домовладениях, двух соцобъектах, двух объектах связи, 17 транспортных средствах и на территории предприятия.
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"В Борисовском районе за прошедшие сутки по селу Богун-Городок был выпущен один БПЛА. Повреждено одно домовладение. В Валуйском городском округе по городу Валуйки и селу Казинка совершены атаки с помощью 3 БПЛА... В Волоконовском районе село Коновалово и хутор Старый атакованы одним БПЛА и 3 снарядами в ходе одного обстрела", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по 13 населенным пунктам было выпущено 19 боеприпасов и 14 беспилотников, ранены два мирных жителя. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 8 населенным пунктам было выпущено 50 боеприпасов и 14 БПЛА, которые ударили 42 взрывными устройствами. В результате атаки дрона в селе Безымено ранен мужчина. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено 4 боеприпаса и произведены атаки с помощью 2 дронов.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Панков выпущено 15 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО и 15 боеприпасов в ходе 6 обстрелов. В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадал мирный житель", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалуйкиБелгородский район
 
 
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