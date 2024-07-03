https://ria.ru/20240703/svo-1957030929.html

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2024

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник

Один мирный житель погиб и трое пострадали из-за обстрелов левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:18

2024-07-03T10:18

2024-07-03T10:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956882395_0:158:960:698_1920x0_80_0_0_eaed046cfc0d8e1ba6af5008dce821a9.jpg

ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое пострадали из-за обстрелов левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Горностаевки погибла женщина и ранен мужчина. Он был госпитализирован. Еще один местный житель получил ранения в Алешках и один человек пострадал в Днепрянах. Там же при обстреле был поврежден газопровод", - рассказал он. В Новокаховском округе Херсонской области более 5 тысяч человек остались без света из-за поврежденной после прилета электросети. Всего за сутки украинская армия нанесла 46 ударов по десяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Обстрелам подверглись Горностаевка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка, Корсунка, Великая Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Каиры и Бабино. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

херсонская область

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , днепр (город), россия