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При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 03.07.2024 (обновлено: 10:20 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957030929.html
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2024
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
Один мирный житель погиб и трое пострадали из-за обстрелов левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:18
2024-07-03T10:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое пострадали из-за обстрелов левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Горностаевки погибла женщина и ранен мужчина. Он был госпитализирован. Еще один местный житель получил ранения в Алешках и один человек пострадал в Днепрянах. Там же при обстреле был поврежден газопровод", - рассказал он. В Новокаховском округе Херсонской области более 5 тысяч человек остались без света из-за поврежденной после прилета электросети. Всего за сутки украинская армия нанесла 46 ударов по десяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Обстрелам подверглись Горностаевка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка, Корсунка, Великая Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Каиры и Бабино. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
херсонская область
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херсонская область , днепр (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник

При обстреле Херсонской области погибла женщина и ранен мужчина

© Фото : пресс-служба правительства Херсонской областиПоследствия обстрела Горностаевки в Херсонской области
Последствия обстрела Горностаевки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Херсонской области
Последствия обстрела Горностаевки в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб и трое пострадали из-за обстрелов левобережья Днепра Херсонской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате обстрела Горностаевки погибла женщина и ранен мужчина. Он был госпитализирован. Еще один местный житель получил ранения в Алешках и один человек пострадал в Днепрянах. Там же при обстреле был поврежден газопровод", - рассказал он.
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В Новокаховском округе Херсонской области более 5 тысяч человек остались без света из-за поврежденной после прилета электросети.
Всего за сутки украинская армия нанесла 46 ударов по десяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Обстрелам подверглись Горностаевка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка, Корсунка, Великая Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Каиры и Бабино.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Россия
 
 
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