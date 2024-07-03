https://ria.ru/20240703/sud-1957187035.html

Мужчина получил 16 лет колонии за попытку взорвать ж/д пути в Крыму

Мужчина получил 16 лет колонии за попытку взорвать ж/д пути в Крыму - РИА Новости, 03.07.2024

Мужчина получил 16 лет колонии за попытку взорвать ж/д пути в Крыму

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии Константина Солдатова, планировавшего взорвать железнодорожные пути в Крыму по заданию украинских... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:50

2024-07-03T17:50

2024-07-03T17:57

происшествия

министерство обороны украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии Константина Солдатова, планировавшего взорвать железнодорожные пути в Крыму по заданию украинских спецслужб, сообщил журналистам представитель суда. По его информации, в 2023 году сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины привлек Солдатова к сотрудничеству со спецслужбой. По их заданию он согласился помочь устроить взрыв путей железнодорожного сообщения в Крыму. Так, 29 июля 2023 года Солдатов получил от сотрудника минобороны Украины задание забрать из тайника взрывчатое вещество, средства инициирования и другие компоненты и хранить их для дальнейшего изготовления самодельного взрывного устройства. В тот же день он прибыл на территорию Бахчисарайского района в Крыму и забрал компоненты. 1 сентября их обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ о государственной измене, приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к незаконному изготовлению взрывных устройств."В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20240627/gosizmena-1955805593.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

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происшествия, министерство обороны украины