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Обвинение попросило 18 лет для сыновей священника за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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11:52 03.07.2024 (обновлено: 13:01 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/sud-1957053974.html
Обвинение попросило 18 лет для сыновей священника за попытку вступить в ВСУ
Обвинение попросило 18 лет для сыновей священника за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Обвинение попросило 18 лет для сыновей священника за попытку вступить в ВСУ
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить по 18 лет лишения свободы трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:52
2024-07-03T13:01
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить по 18 лет лишения свободы трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Признать Ащеуловых виновными… окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 - в колонии строгого режима", - сказал прокурор, также посчитавший необходимым на 2 года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии. Прокурор просил в качестве смягчающих обстоятельств учесть активное содействие обвиняемых следствию, а также справки о состоянии здоровья членов их семьи. Адвокаты также просили суд обратить внимание на эти обстоятельства.В прениях сторон Ащеуловы участвовать отказались, но изъявили желание выступить с последним словом.Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвуют в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда. Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России", выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток ареста каждый, затем было возбуждено уголовное дело. Ащеуловы в суде отказались давать показания, воспользовавшись статьей Конституции РФ, дающей право отказаться от их дачи. После этого гособвинитель зачитал показания братьев из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Обвинение попросило 18 лет для сыновей священника за попытку вступить в ВСУ

Трём сыновьям липецкого священника, пытавшимся вступить в ВСУ, грозит по 18 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить по 18 лет лишения свободы трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
"Признать Ащеуловых виновными… окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 - в колонии строгого режима", - сказал прокурор, также посчитавший необходимым на 2 года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии.
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Прокурор просил в качестве смягчающих обстоятельств учесть активное содействие обвиняемых следствию, а также справки о состоянии здоровья членов их семьи. Адвокаты также просили суд обратить внимание на эти обстоятельства.
В прениях сторон Ащеуловы участвовать отказались, но изъявили желание выступить с последним словом.
Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации.
На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвуют в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.
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Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России", выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России".
Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток ареста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.
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Ащеуловы в суде отказались давать показания, воспользовавшись статьей Конституции РФ, дающей право отказаться от их дачи. После этого гособвинитель зачитал показания братьев из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
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